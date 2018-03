El Papa expulsa al obispo brasileño detenido por desviar medio millón de euros

(J. B./Vatican News).- Una destitución inmediata. Apenas unas horas después de ser detenido, la Santa Sede ha depuesto al obispo de Formosa, José Ronaldo Ribeiro, nombrando administrador apostólico 'sede plena et ad nutum Sanctae Sedis' a monseñor Paulo Mendes Peixoto, arzobispo metropolitano de Uberaba.

La decisión se toma después del arresto del prelado y de 5 sacerdotes por corrupción, acusados de haber desviado medio millón de euros de fondos aportados por los fieles, además de delitos de asociación criminal y falsedad ideológica.

Por su parte, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), en una nota publicada por el Secretario General Leonardo Steiner, expresa su solidaridad con el presbiterio y los fieles de la diócesis, recordando al obispo que la justicia es un abandonarse con confianza a la voluntad misericordiosa de Dios.

"La veracidad de los hechos -se afirma- debe ser comprobada con justicia y transparencia, por el bien de la Iglesia en particular". Finalmente, la nota invita a "todos los fieles de la Iglesia a permanecer unidos en la oración" y a "ser verdaderos testigos del Evangelio".

Ronaldo Ribeiro fue arrestado en el marco de la operación 'Caifás', acusado desviar recursos por valor de dos millones de reales o unos 600.000 dólares estadounidenses, que procedían de "diezmos, donaciones, tasas por bautizos y bodas", entre otras "recaudaciones de dinero de los fieles".

El obispo Ribeiro aún no se ha pronunciado sobre su arresto, como tampoco lo hacen ni la Conferencia Episcopal de Brasil ni la diócesis de Formosa.

Cuando las acusaciones en su contra salieron a la luz hace dos años, no obstante el prelado afirmó que su actuar no tenía "nada de impropia", y que no intervenía en las transferencias de dinero desde las parroquias "que son destinadas a la manutención de las necesidades de la diócesis: las casas parroquiales, el seminario, la estructura de la curia y los trabajadores, por ejemplo".