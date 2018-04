Francisco: "Luchen por no enterrar sus talentos para la tierra del egoísmo"

(Jesús Bastante).- "Luchen siempre para no enterrar sus talentos bajo la tierra del egoísmo, del beneficio o del éxito profesional". El Papa Francisco envió un mensaje a la ONG rosarina 'Manos a la Obra', en la que anima a esta organización de la Pastoral Universitaria de la diócesis de Rosario a continuar con sus proyectos educativos y solidarios.

En la carta, el Pontífice les pide "ponerse en camino del encuentro de las personas necesitadas para servirlas con sus talentos", y les recuerda que "para servir hay que vencer la tentación de la indiferencia, abriendo bien los ojos y el corazón para aprender a ver en el otro a una persona con dignidad y abriendo bien las manos para acercarse a ella con respeto y generosidad venciendo nuestro egoísmo y nuestro miedo al compromiso".

"Me ha gustado esa expresión de ustedes, ver en el otro a un hermano que no incita a compartir lo que somos dándonos por enteros. Sigan así", apunta Bergoglio, quien afirma rezar por los chicos, al tiempo que les pide que "no se olviden de rezar por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide".

Ésta es la carta del Papa: