Muere el misionero carmelita brasileño Gilberto Hickmann

(Juan Berdonces ocd, misionero en Sucumbíos, Ecuador).- El pasado 29 de marzo celebrábamos la fiesta de la Eucaristía, donde Jesús compartió con el grupo de sus discípulos y discípulas la Última Cena en que partió, repartió y compartió el pan y el vino, signo de la entrega de toda su vida, como prueba de amistad, que culminaría con su Pasión y Muerte en la Cruz. Y mandaba a sus discípulos y discípulas: "Hagan esto en memoria mía". Ese mismo día fr Gilberto Hickmann siguiendo el ejemplo y el mandato del Maestro ("...hagan esto...") celebraba su última Eucaristía entregando su vida por los negritos y negritas de Calunda, con quienes había compartido los últimos meses de su vida.

Gilberto Hickmann, brasileño de origen alemán, había nacido el año 1950. La irrupción del espíritu del Concilio Vaticano II había marcado su juventud, junto con el espíritu misionero de Santa Teresa de Jesús, que había respirado en el Carmelo brasileño donde se había formado y del que actualmente formaba parte. Por eso le entusiasmó el proyecto planteado por Mons. Gonzalo López Marañón, de que los Carmelitas, al cumplir los 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, regresaran al Congo, ahora Angola, adonde habían sido enviados a establecer la primera aventura misionera del recién nacido Carmelo Teresiano, aventura querida y animada por la Madre Teresa de Jesús. Hacer realidad el sueño misionero de la Madre Teresa de Jesús. Y se embarcó en dicho proyecto.

Un año compartió con Mons. Gonzalo López Marañón, obispo emérito de Sucumbíos/Ecuador, quien fiel a su carisma teresiano fue a entregar también su vida al último rincón de Angola, la periferia de las periferias, en Calunda y con fr Mariano Junior, otro hermano carmelita brasileño. Luego de ese primer año fr Gilberto y fr Mariano Junior tuvieron que regresar a Brasil y Mons. Gonzalo fallecía, a causa del paludismo y la diabetes. Nuevamente Calunda quedaba abandonada.

Pero el espíritu misionero y teresiano de Gilberto le urgía regresar nuevamente a Calunda. Dejemos que nos lo cuente él mismo:

"Me voy a Angola... necesito regresar para quedarme con mi gente. Es necesario hacer honor al derecho que los más pobres y olvidados tienen al Evangelio... y si fuera necesario dejar ahí la vida... que me entierren ahí, y no se molesten por traerme de nuevo. Allí se está muy bien... Necesito hacer lo que de hecho siento palpitar en mi corazón. No puedo... no tengo derecho de no buscar el sueño que Dios ha puesto en mi corazón... No tengo tiempo para esperar que me acompañen otros... mi vida se va acabando y ¡no tendré otra oportunidad!..."