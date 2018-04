Los obispos mexicanos invitan a "indecisos y desencantados" a votar en las presidenciales

(J. Bastante/Agencias).- En México, ningún partido ofrece "soluciones perfectas" ni "promesas aseguradas". Pese a todo, los obispos del país invitan a "indecisos y desencantados" a votar en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.

En su discurso de apertura de la Plenaria del Episcopado del país, su presidente, Francisco Robles, reconoció que "la cantidad de indecisos aún es considerable", y entre ellos se encuentran muchísimos fieles católicos, a quienes pidió "ser realistas" y votar en conciencia.

Para el cardenal, "como todos sabemos en las más recientes encuestas la cantidad de 'indecisos' aún es considerable y muy posiblemente una porción importante de ellos está integrada por fieles católicos" que al no encontrar una propuesta totalmente satisfactoria a la conciencia cristiana "piensan cosas como las siguientes":

"No hay que votar debido a que no hay un candidato o un partido que afirme sin titubeos los valores innegociables del cristiano".

"No hay que participar en las elecciones debido a que todos los políticos son corruptos".

"Hay que votar por el mal menor".