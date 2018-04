Ezzati: "El obispo Barros debería dar un paso al costado"

"Por el bien del pueblo de Dios y de la Iglesia, Juan Barros debiera dar un paso al costado"Monseñor Ricardo Ezzati habló en la presente jornada, tras el término de la Asamblea Extraordinaria de Presbíteros de Santiago, y lo hizo con fuerza y claridad.

El líder de la iglesia católica en Chile se refirió a la carta enviada por el Papa Francisco por el "Caso Barros" y la queja del Santo Padre, en el mismo documento, "sobre la falta de información veraz y equilibrada".

En una cita con los medios, Ezzati partió diciendo que "la información que el Papa ha recibido viene de muchas partes. Creo que es una falta muy grave que se haya engañado al Santo Padre... Quienes han cometido ese error, necesitan reconocerlo y reparar el mal que han cometido".

Tras sus palabras, se le consultó por su responsabilidad directa diciendo que "no me he lavado las manos".

Cardenal Ezzati: “A mi juicio y por el bien del pueblo de Dios y de la Iglesia, el Obispo Barros debiera dar un paso al costado”. pic.twitter.com/U8Qe0NG9VW — IglesiadeSantiago.cl (@Iglesiastgo) 19 de abril de 2018





"Lo más grave, sea una víctima o varias, es que se prive de la inocencia a una persona. Tengo plena conciencia de que hemos acudido a Roma y hemos sido escuchados por el Santo Padre", recalcó el cardenal chileno, quien añadió que "la renuncia del sacerdote Barros depende sólo del Santo Padre".

"La carta del Papa Francisco nos pone en un escenario de dolor para las víctima y para la Iglesia. Sentimos dolor y vergüenza al igual que el Santo Padre", insistió.

Cabe consigar que el Arzobispo Ricardo Ezzati y otros tres obispos presentaron su renuncia, por un tema de edad, pero ahora es el Papa quien debe ratificarlos en sus cargos (sus renuncias nada tienen que ver con temas de abusos sexuales en la Iglesia o el "Caso Barros").

