Tenso encuentro entre Juan Carlos Cruz y Errázuriz en la embajada chilena en Roma

(Jesús Bastante).- No logró que le recibiera en Chile. Ahora, en Roma, Juan Carlos Cruz mantuvo un tenso e inesperado encuentro con el cardenal Errázuriz, a quienes las víctimas de Barros y Karadima acusan de no haberles escuchado ni acogido durante años. Este lunes, ambos se cruzaron en la embajada de Chile en Roma.

"Le dije ‘mire donde nos venimos a encontrar'", relató Cruz, según recoge La Tercera. En ese momento, Errázuriz se dio vuelta, lo vio, le dio la mano. Cruz le preguntó si también iba a la embajada, a lo que el cardenal le dijo que sí. "Yo voy cuando usted se vaya", le respondió Cruz.

"Está furioso y parece que despotricó contra nosotros. Él está haciendo lobby, está en un momento desesperado, el hombre ya no sabe qué hacer porque se le ha venido todo abajo", contó Cruz. "No estaba muy contento", agregó.

Cruz, que ya se encuentra en Roma, acudirá este jueves a la misa del Papa en Santa Marta, momento en el que podrá mantener un primer contacto con Francisco, con quien se entrevistará el domingo "durante toda la tarde". El lunes, acompañado de José Andrés Murillo y James Hamilton, también se encontrarán con Bergoglio.

"El jueves llego yo a Santa Marta, los otros llegan el viernes. El Papa se va a juntar separadamente con nosotros, pero no sé a qué hora. Conmigo me dijeron que se quería juntar toda la tarde del domingo, limpió toda su agenda. El lunes se va a juntar con los tres juntos", detalló Cruz a Radio Duna.

"Las expectativas que tengo son hablar con él respetuosamente y decirle que el horror no es solo en Chile, esta cultura de abusos y encubrimientos no puede seguir", indicó Cruz. "Yo creo que el Papa está dispuesto, quiero oírlo y estoy muy emocionado de estar con él, pero esto no es un ejercicio de Relaciones Públicas, es una conversación muy seria", agregó.

En una breve entrevista con Ap, el chileno señaló que pedirá al Papa que se deshaga de obispos y cardenales "tóxicos" que han difamado y desacreditado a los sobrevivientes de esos abusos en todo el mundo.

La invitación del Papa a las víctimas de Karadima es anterior al encuentro que, del 14 al 17 de mayo, llevará a Roma al Episcopado chileno, para tomar decisiones tras el demoledor informe que Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu llevaron a cabo acerca de a responsabilidad del todavía obispo de Osorno, Juan Barros, y otros obispos, en el encubrimiento de los abusos de Fernando Karadima, y el 'estado de excepción' de una Iglesia, la chilena, que vive sus momentos más difíciles.

Precisamente, uno de los grandes implicados, y que no participará en el encuentro con el Episcopado al no ser obispo chileno, el nuncio Ivo Scapolo, quien la pasada semana participó en la misa matutina del Papa, en una visita privada. Distintas fuentes apuntan a que Francisco le llamó para pedirle explicaciones por un escándalo que seguramente acabe con su salida del Cuerpo Diplomático, o al menos suponga el fin de su estancia en Chile.