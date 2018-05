José Andrés Murillo: "El Papa tenía más información que nosotros sobre Errázuriz y Ezzati"

Tras las históricas reuniones que sostuvo Francisco con los principales denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, durante el último fin de semana de abril en la casa Santa Marta, José Andrés Murillo, uno de los implicados, habló al respecto.

La planificación de Francisco consistía en mantener entrevistas personales con cada uno para luego, el día lunes 30 de abril, realizar una reunión grupal.

En conversación con Radio Duna, Murillo se refirió a estas reuniones y contó que "fue inédito, por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a una Iglesia, obispos y todo eso, totalmente indiferentes, temerosos del diálogo, de la conversación, obispos que están acostumbrados a tener la verdad y que nadie les discuta, obispos totalmente arribistas".

Sobre el posible encubrimiento del cardenal Ezzati y Errázuriz, Murillo indicó que "hoy día el Papa tiene toda la información, incluso tenía más información de la que nosotros teníamos del actuar de Errázuriz, de Ezzati, y de varios otros que en la iglesia fueron transformándose en encubridores, realmente encubridores, de una manera que ni yo sabía que habían hecho tanto lobby para que nuestro caso y otros casos no prosperaran (...) Ahora, si se vaya actuar o no, no tengo idea".

Por último, de manera más descriptiva, Murillo señaló que las reuniones fueron bastantes sencillas y que duraron alrededor de dos horas, o un poco más, con cada uno. Además, indicó, que tuvieron instancias muy lindas con el Papa donde se hicieron visitas y se hablaron temas muy distintos a los abusos. Sin embargo, mantendrán el acuerdo de secreto.

Por su parte, el obispo de Aysén Luis Infanti aseguró que es posible que haya cambios en la prelatura chilena luego del encuentro que sostendrán las autoridades de la iglesia con el Papa Francisco.

Infanti viajará este domingo a Italia acudiendo al llamado del Sumo Pontífice, que se enmarca en la actual crisis eclesiástica derivada de casos de abuso sexual y de poder.

El vicario no se guardó sus expectativas de la cita, asegurando que es muy probable que el llamado del Sumo Pontífice sea "para tirarnos las orejas, decirnos unas cuantas verdades, y decirnos lo que no hemos sabido hacer en Chile los obispos".

En el programa Espacio Público del canal regional Santa María TV, Infanti incluso adelantó que "seguramente saldrán algunos obispos (...) y los demás tendremos que asumir las responsabilidades que corresponden".

Esto porque "habrá la necesidad de nombrar nuevos obispos, pero también en lugares donde salgan algunos, otros puede que seamos llamados a responder a esas necesidades".

Infanti también valoró que el llamado del Papa Francisco apunta a "cambiar el estilo de poder en la Iglesia (...) quiere involucrarnos a todos nosotros en cambios de actitudes".

(RD/Agencias)