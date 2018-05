El santuario de Aparecida desautoriza una romería para pedir la liberación de Lula

(Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil).- La convocatoria de una romería al Santuario Nacional de Aparecida en favor de la libertad de Lula da Silva ha sido motivo de polémica en las últimas horas, tanto en la sociedad como dentro de la propia Iglesia brasileña. La iniciativa ha surgido de la Presidenta del Partido de los Trabajadores, la Senadora Gleisi Hoffmann, quien a través de Twitter ha llamado a la sociedad brasileña a participar de dicha romería el próximo 20 de mayo, en la que se pide la libertad de Lula y la paz democrática en el país.

Las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo en las redes sociales, con críticas severas contra el Partido de los Trabajadores y contra la propia CNBB, Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, a quienes diferentes grupos, muchos de ellos pertenecientes a grupos conservadores que se denominan católicos, no dudan en descalificar y acusar de comunistas, nada más lejos de la realidad, dicho sea de paso, pues no existen en los mensajes del episcopado brasileño de los dos últimos años nada que pueda dar pie a usar esos calificativos.

El propio Santuario Nacional de Aparecida ha emitido un mensaje oficial en el que se desmarca del acto, señalando que "se sitúa contra toda y cualquier utilización de su espacio para fines políticos o ideológicos", aunque deja claro que "el Santuario Nacional de Aparecida es un espacio sagrado que acoge a todos los hijos e hijas de Nuestra Señora Aparecida, sin distinción".

No podemos olvidar que Brasil está pasando por un momento político de extrema gravedad, acentuado con la prisión del Ex-Presidente Lula el pasado 7 de abril. Las reacciones a favor y en contra aumentan cada día y cualquier situación, como esta romería, provoca enfrentamientos abiertos. De hecho, el tirón popular de Lula continúa siendo muy alto, como recogen encuestas realizadas inclusive después de la prisión, que señalan una aprobación popular de más del 80%.

Muchos no dudan en afirmar que si Lula da Silva llegase a ser candidato en las próximas elecciones de octubre, lo que se vislumbra como una posibilidad cada vez más remota, tendría altas posibilidades de ser elegido nuevamente Presidente del país.

La Presidenta del Partido de los Trabajadores hace una llamada a participar de la Eucaristía de las 14 horas del día 20 de mayo, en la que, según ella, quiere "expresar nuestra fe y pedir por la libertad de Lula, presidente de los pobres". Ante esa invitación, la nota del Santuario responde, "rechazando toda y cualquier iniciativa que quiera servirse del Altar de la Eucaristía para fines de promoción individual o partidaria".

Por otro lado, cualquier tentativa de prohibir o controlar esa romería no resulta fácil, pues no podemos olvidar, como recoge el mensaje, que "cada domingo cerca de 200 romerías pasan por el Santuario Nacional, casa de la Madre Aparecida, Reina y Patrona de Brasil, y, como cristianos, las puertas de la Iglesia deben estar abiertas para los devotos que vengan a Aparecida con el objetivo de realmente encontrar en este espacio una experiencia profunda de fe".

A final de cuentas, estamos ante un nuevo episodio de una situación que cada día depara nuevos elementos y de la que todavía serán escritos numerosos capítulos. No podemos olvidar que la vida cotidiana está entrelazada con la vivencia de la propia fe y con las manifestaciones religiosas que de ella nacen, sobre las que se pueden llevar a cabo diferentes lecturas, muchas veces con intereses que poco o nada tienen que ver con sentimientos que nacen de esa fe.

Mensaje del Santuario Nacional de Aparecida

Ante la manifestación pública de la Senadora Gleise Hoffmann sobre el deseo de organizar una Romería al Santuario Nacional de Aparecida el próximo día 20 de mayo, el Santuario oficialmente informa que:

- El Santuario Nacional de Aparecida es un espacio sagrado que acoge a todos los hijos e hijas de Nuestra Señora Aparecida, sin distinción;

- De la misma forma, también es una Casa que se sitúa contra toda y cualquier utilización de su espacio para fines políticos o ideológicos;

- Con base en los valores éticos y cristianos, el Santuario Nacional entiende que el momento actual es propicio para la reflexión y protagonismo del ciudadano al que le caben las elecciones electorales, por eso, bajo cualquier hipótesis se posiciona o se posicionará a favor de cualquiera de los líderes políticos, rechazando toda y cualquier iniciativa que quiera servirse del Altar de la Eucaristía para fines de promoción individual o partidaria;

- Cada domingo cerca de 200 romerías pasan por el Santuario Nacional, casa de la Madre Aparecida, Reina y Patrona de Brasil, y, como cristianos, las puertas de la Iglesia deben estar abiertas para los devotos que vengan a Aparecida con el objetivo de realmente encontrar en este espacio una experiencia profunda de fe,

- El Santuario no está organizando o invitando personas para movilizarse a favor de este o aquel político, reafirmando su compromiso con el proyecto "Yo soy el Brasil Ético", lanzado a principio de este año, con el objetivo de estimular la reflexión crítica de los fieles;

- Por fin, el Santuario informa que ninguna celebración de este o de cualquier otro día dentro de la rutina de este Santuario Mariano es realizada con un fin específico que no sea el de evangelización de los millares de peregrinos que por aquí pasan todos los días.

Nuestra bandera es Brasil. Nuestra representante es Aparecida, Nuestra Patrona.

Vamos a rezar por Brasil. ¡Nosotros tenemos esa obligación!