Monseñor Eduardo García: "La Iglesia peca gravemente, cuando no denuncia lo que aparece ante sus ojos como una injusticia"

(Virginia Bonard*).- El 1º de Mayo se conmemoró el Trabajo y los trabajadores en muchos países del mundo, entre ellos, Argentina. En este marco y con el tradicional del acompañamiento de la Iglesia al mundo laboral y también de aquellos que no lo tienen y luchan por conseguirlo, en la catedral de San Justo, el obispo Eduardo García se refirió en su homilía a esta fecha tan significativa con algunas ideas muy claras y precisas:

"Ni el trabajo ni el trabajador son extraños a la Iglesia, están en el centro mismo de su corazón, por eso la Iglesia no puede olvidar esta celebración. Como Iglesia sabemos el lento y doloroso camino que millones de trabajadores han venido recorriendo en busca de su dignidad; y en ese itinerario, sembrado de tantos obstáculos, ensangrentado en muchos momentos de la historia por víctimas cruelmente inmoladas -como lo recordamos, cada 1º de Mayo- en ese itinerario de progresiva liberación ha estado presente la Iglesia acompañando el camino, iluminando oscuridades, alimentando la esperanza, buscando amor y justicia".

El partido de La Matanza, donde está ubicada la diócesis de San Justo, no es muy distinto a otros partidos del conurbano bonaerense: contiene muchos barrios muy pobres en los que la droga ha penetrado con fuerza invisible pero absolutamente comprobable. Así lo expresaba García en su prédica:

"No podemos dejar de denunciar la economía y el estado paralelo que produce la droga en nuestra sociedad y en nuestros barrios más vulnerables. Hoy los nuevos terratenientes y empresarios de guante blanco son los Narco; ellos son los nuevos patrones que manejan nuestras barriadas a gusto y placer, que dan beneficios o castigan, que incluyen o excluyen del sistema, que dan trabajo y salud a costa de la vida. Si el estado, desde sus diversas vertientes y una economía que atienda a los más débiles no se hacen presente, la droga y sus mortales consecuencias ocupa su lugar. Roguemos para que en nuestra patria no sucumba a la tentación de seguir el ejemplo de aquellos lugares donde economía, estado y droga caminan de la mano".

Buscando ahondar en algunos de sus conceptos, entrevistamos a monseñor García para Religión Digital.

El Día del Trabajador en Argentina fue un reflejo de la situación social y económica. Casi un diagnóstico. ¿Cómo lo evalúa usted?

Se armó un feriado largo en torno al Día del Trabajador. Fue muy tranquilo, sin festejo, pasó sin pena ni gloria... La situación del trabajo en este momento está más que tranquila, por así decir... Da un poco de miedo pensar en tanta tranquilidad... Hemos pasado un 1º de Mayo en la más absoluta indiferencia y, mirando nuestra realidad, creo que es grave. El Día del Trabajador nunca puede ser indiferente. Faltan las fuentes de trabajo, cuesta encontrarlo. Estamos pasando una situación bastante difícil que afecta sobre todo a las clases más bajas, que tienen que buscar su modo de subsistir desde otros lugares y de otras maneras. No soy el más indicado para hacer un diagnóstico pero el trabajo está descalificado en este momento primero porque no se paga lo que corresponde a los trabajadores y segundo porque no hay trabajo.

SICARIOS DE UNA SOLA BALA

En su homilía, resalta la instalación de hecho de un modo económico narco que instala prácticamente estados narcos en los barrios más pobres. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa a los vecinos cuando en sus barrios se vive así, con los narcos como fuente de trabajo?

Desde hace 10 años en nuestras barriadas se ha instalado el negocio narco. Es una fuente de ingresos para muchos, también es una fuente de poder para los mismos narcos que someten desde el dinero, la violencia, el crimen y el secuestro ha organizado la vida de muchos en los barrios. Creo que paulatinamente la gente se ha ido acostumbrando a esto, por miedo o por necesidad, o por las dos cosas. Es peligroso y es grave porque los mismos narcos usan a la gente y después la descartan. Existe en nuestros barrios el problema de los sicarios de una sola bala: son chicos que se encargan de matar a otros chicos que ya no sirven porque han quedado arruinados y se han transformado en zombis. Toda la mecánica de los narcos en los barrios es muy perversa y grave porque utilizan la población más vulnerable. Además devastan los barrios, dividen a la gente, atemorizan y crean una situación cerrada de conflictividad y necesidad. La gente termina necesitándolos y eso es muy grave.

UNA IGLESIA QUE DENUNCIA



La dimensión de denuncia de la Iglesia no es bien interpretada en algunos sectores, incluso se la denosta o menosprecia. ¿Quisiera explicarla?

Este es un tema muy viejo, cuando la Iglesia habla de política y mete el dedo en la llaga en muchos temas la mandan a la sacristía. Lo mismo pasó con Jesús. Sin embargo, creo que la Iglesia tiene que meterse en la cuestión social, en la cuestión que afecta al hombre, a su dignidad, a su persona, todo aquello que es injusticia, todo aquello que lo degrada y denigra, lo que le impide ser persona según el plan de Dios. Nosotros no tenemos que callarnos y denunciar lo que hay que denunciar sin miedo a lo que pueda pasar. La Iglesia peca gravemente cuando no denuncia lo que aparece ante sus ojos como una injusticia.

Usted es obispo en San Justo, partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, que suele estar en las primeras planas con noticias sobre graves hechos de inseguridad. ¿Cómo es vivir en La Matanza? ¿Relaciona la inseguridad y la violencia con la situación económica?

En La Matanza hay inseguridad como en tantos otros lugares. No es que La Matanza sea la antesala del infierno, sin embargo hay situaciones que se agravan mucho por los temas que antes le mencioné: la pobreza, la miseria, la falta de seguridad, la droga organizada que crea un gran clima delictivo... he hablado muchas veces con una alguna fuerza de seguridad, también con algunos que están en lugares públicos y de poder... es difícil la situación de la gente, sobre todo la gente común y sencilla que trabaja, que se sube al bondi [micro] , que tiene muchas veces miedo de salir de noche, pero no es solamente fruto de la situación económica: es producto también de una política organizada donde se ha metido el narcotráfico como modo de vivir y de responder a la realidad también económicamente. Los narcos no actúan solos, tienen aliados que los bancan desde algún lugar... Eso aumenta la realidad difícil de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad.

*Periodista argentina, autora de "Nuestra fe es revolucionaria. Bergoglio. Francisco" de Grupo Editorial Planeta, miembro del cuerpo de profesores de la Diplomatura en Comunicación de la Iglesia organizada por Meraki y la Universidad Católica de Cuyo, Argentina.



Texto completo de la homilía

En la celebración de la Eucaristía de este día nos unimos a todo el mundo trabajador de Argentina y del mundo, para celebrar el Día del Trabajo.

Festejamos el 1º de mayo celebrando a San José, el humilde obrero a quien Dios le confió lo más querido: su propio Hijo. José es el carpintero elegido por Dios para sostener la Sagrada Familia con el trabajo de sus manos y con la fuerza de su fe.



En aquella época muchos se escandalizaron de que el profeta anunciado fuera solamente el hijo del carpintero, ya que, desde siempre, la lógica humana tiende siempre a pensar que Dios llama a participar en su obra solamente a los importantes, a los poderosos, los de gran intelecto o de gran fortuna. Sin embargo, Dios elige un carpintero de un pueblito perdido en medio oriente. Y la fiesta de hoy testifica que Dios no se equivocó, ni quedó defraudado al confiar a un obrero esa gran responsabilidad. Jesús, el hijo de Dios, el nuevo profeta, compartió largos años del trabajo, el esfuerzo y el cansancio con José, su padre del corazón. El profeta de Nazareth trabaja y el trabajo se hace en sus manos profecía de la nueva creación.



El trabajo es el gran colaborador en la obra creadora de Dios y también el gran instrumento de realización personal y de encuentro humano solidario, para hacer una sociedad más justa al servicio del hombre y con la participación de todo el hombre y de todos los hombres y mujeres que habitan esta tierra.



Ni el trabajo ni el trabajador son extraños a la Iglesia, están en el centro mismo de su corazón, por eso la Iglesia no puede olvidar esta celebración. Como Iglesia sabemos el lento y doloroso camino que millones de trabajadores han venido recorriendo en busca de su dignidad; y en ese itinerario, sembrado de tantos obstáculos, ensangrentado en muchos momentos de la historia por víctimas cruelmente inmoladas -como lo recordamos, cada Primero de Mayo- en ese itinerario de progresiva liberación ha estado presente la Iglesia acompañando el camino, iluminando oscuridades, alimentando la esperanza, buscando amor y justicia.



Testigo de este camino fue el grito apasionado por la defensa del más precioso patrimonio de la Iglesia: la dignidad inviolable del hombre, que hace más de cien años lo expresó el Papa León XIII con la carta Encíclica Rerum Novarum y continuó Juan Pablo II en la Encíclica Laborem Exercens; de la cual el Papa Francisco hace, en este hoy de la Iglesia, su magisterio cotidiano. Son gritos por un trabajo digno, por el hombre que lo realiza y por derechos del trabajador; realidades siempre expuestas a ser profanadas.



Fiel a su maestro, la Iglesia mantiene en pie su denuncia contra los enemigos de esta dignidad: la voracidad insaciable del liberalismo económico y la servidumbre deshumanizante del consumismo que reducen al trabajador a un simple valor de medio o instrumento, puesto al servicio de fines económicos o políticos distintos de su misma persona. Denuncia, que es ponernos de cara a la escandalosa coexistencia del lujo y la miseria, el poder sin límites de anónimas minorías y la marginación de grandes mayorías; los abusos del poder político y económico, los atropellos groseros y sutiles al derecho a la vida, a la alimentación, a creer, a saber, a decir.



No acompañar y callar sería nuestro más grave pecado, porque sería dejar a nuestro pueblo sin su conciencia; y sin la voz de la conciencia, especialmente la conciencia social, perdemos el rumbo y caemos presos en las pequeñas encrucijadas de las conveniencias personales que atentan contra el bien común.



No somos el Indec para dar cifras, ni tampoco nos hacen falta para ver el drama angustioso que diariamente viven miles de hogares argentinos que, dentro de todos los derechos que les han sido quitados, muchos han perdido el derecho a comer. Y también para los que tienen la suerte de contar con un empleo, es humillante resignarse con salarios que no alcanzan a cubrir sus necesidades más elementales.





Nos preocupa la falta de fuentes de trabajo, nos inquieta el anuncio de medidas económicas, con las que el grueso de la clase trabajadora acusa la pérdida de conquistas trabajosamente adquiridas. Y si bien, no dudamos de la recta intención de quienes llevan adelante esas medidas, sin embargo, no podemos dejar de lado y obviar el impacto desmoralizador y su efecto deshumanizante.



No podemos desentendernos del grito silencioso de muchos de nuestros hermanos; sí, silencioso, porque nuestro pueblo tiene aguante; respetemos esa fortaleza, pero también tengamos cuidado del cansancio de los buenos.



Como siempre, vivimos tiempos de crisis, se buscan muchas formas de resolver los problemas económicos, pero ninguna es buena si no se escucha la voz de quienes las sufren, si no se los toma en cuenta, si no se invita a participar a todos los que habrán de poner el esfuerzo y sufrir las consecuencias. Sólo así la palabra de reclamo se trasformará en profecía de democracia verdadera, construida desde el esfuerzo común y solidario de todos.



Y eso lo pedimos desde el corazón del mismo Dios que nos llama a vivir con dignidad, y a seguir creyendo en el valor humanizador del trabajo digno. Por eso, no podemos dejar de denunciar la economía y el estado paralelo que produce la droga en nuestra sociedad y en nuestros barrios más vulnerables. Hoy los nuevos terratenientes y empresarios de guante blanco son los Narco; ellos son los nuevos patrones que manejan nuestras barriadas a gusto y placer, que dan beneficios o castigan, que incluyen o excluyen del sistema, que dan trabajo y salud a costa de la vida. Si el estado, desde sus diversas vertientes y una economía que atienda a los más débiles no se hacen presente, la droga y sus mortales consecuencias ocupa su lugar. Roguemos para que en nuestra patria no sucumba a la tentación de seguir el ejemplo de aquellos lugares donde economía, estado y droga caminan de la mano.



Denuncia desde el dolor, con la esperanza puesta en el amor. Nuestra realidad requiere no sólo regulaciones, sino alternativas con parámetros más hondos y humanos. Si la justicia social nos urge, nos urge primero el amor que le da calidad y verdad; y el amor nos hace servir al hombre y no servirnos de los hombres. Necesitamos comprometernos desde el amor y la justicia para reconstruir nuestro tejido social, nuestra economía y el trabajo sobre bases sólidas. Necesitamos someter y coordinar el crecimiento económico a las exigencias del progreso auténtico del hombre y de la solidaridad social; pero necesitamos hacerlo rápido, ya que pasamos por la tierra sólo una vez. No nos resignemos a que un sector de nuestro pueblo, u otra generación tengan que pasar con angustiosa impotencia su única oportunidad de vivir dignamente.

27 de abril 2018

Mons. Eduardo García

Obispo de San Justo