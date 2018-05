Los universitarios nicaragüenses salen en defensa de Monseñor Silvio José Báez

(Israel González Espinoza, corresponsal en Nicaragua).- Nicaragua vivió este miércoles su tercera jornada de protestas multitudinarias contra el régimen autoritario de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo; en medio de las exigencias por una verdadera justicia por los 46 jóvenes asesinados por la brutal represión que ejerció la Policía contra manifestantes pacíficos y pidiendo la salida del poder del matrimonio presidencial para dar paso a una transición democrática en el país centroamericano.

En horas de la tarde (madrugada en hora peninsular), miles de nicaragüenses salieron nuevamente a las calles bajo el calor sofocante de la capital nicaragüense para exigir la salida de Ortega del poder. También los manifestantes, sobre todo los jóvenes universitarios mostraron su apoyo a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua quién es víctima de una campaña de injurias y calumnias orquestada por el régimen de Managua a través de las cadenas televisivas 2, 4, 6, 8 y 13 (en propiedad de la familia presidencial), así como por cuentas anónimas en redes sociales y en portales noticiosos de periodistas afines al gobierno.

Especial repercusión en toda la nación tuvo la columna escrita por José Manuel Vidal, director de Religión Digital; titulada "Silvio Báez: el obispo que hizo frente al 'comandante' Ortega" en el cual denunciaba esta campaña de desacreditación ejercida por el régimen por las valientes denuncias del obispo. El diario La Prensa (el más grande e influyente de Nicaragua) dedicó su editorial retomando el artículo de nuestro director.

"Esta denuncia no hay que verla como exagerada ni alarmista. El régimen orteguista ha mostrado plenamente su naturaleza homicida con la represión brutal de las protestas pacíficas de abril que se han extendido a mayo. De manera que la malévola campaña oficialista contra el obispo Silvio Báez no debería ser desestimada", expresaba parte del editorial del diario La Prensa en referencia al artículo de José Manuel Vidal.

Así mismo, La Prensa remarcaba que la misión pastoral de Monseñor Báez la está cumpliendo con valentía profética.

También varios sacerdotes católicos, religiosos y religiosas se sumaron a la manifestación. El sacerdote Edwin Román de Masaya manifestó que es un clamor nacional la democratización del país.

"Asumo mi derecho haciendo mío el clamor de todos. Como pastores, acompañamos al pueblo en las adversidades", enfatizó el padre Román.

Por su parte el sacerdote Jairo Velázquez de Catarina exteriorizó que se manifestaba por la construcción de una nueva Nicaragua. "Las protestas son justas dentro del marco de la ley, sin daños a la propiedad privada y pública, eso hacemos ahora, manifestarnos como pueblo, haciendo un poco de esfuerzo para cambiar la historia para una mejor Nicaragua, donde tengamos diferentes opiniones; pero con la actitud de la tolerancia", expresó el religioso.

Durante la manifestación, Victor Cuadras, estudiante universitario y portavoz del Movimiento 19 de Abril (una de las tres asociaciones estudiantiles que conforman la Coalición Universitaria de cara al Diálogo Nacional), expresó que Monseñor Báez es "intocable" y que los estudiantes lo van a defender de los ataques del régimen Ortega-Murillo.

"Ellos saben que la gente apoya a Monseñor Silvio Báez, que es un intocable. No pueden hacerle nada porque representa a todas las personas", dijo Cuadras durante el final de la gigantesca manifestación en la rotonda Rubén Darío de Managua, en pleno corazón de la capital nicaragüense.

Cabe señalar que se cumple un mes de movilizaciones estudiantiles y sociales en Nicaragua. Lo que inició una tarde del 10 de abril como protesta de estudiantes universitarios contra la respuesta negligente del régimen de Ortega ante el mega incendio en la reserva natural Indio-Maíz, fue el inicio de un movimiento que ha logrado que el gobierno nicaragüense entre en su mayor crisis de gobernabilidad en once años de mandato autoritario.

Siguen los ataques del Gobierno contra la Iglesia

En una clara falta de coherencia entre sus palabras y acciones, el régimen de Daniel Ortega se ha empeñado no sólo en desacreditar la imagen del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, sino también la de sacerdotes católicos en distintas partes del país que han mantenido posturas críticas sobre el manejo de la represión policial para sofocar las manifestaciones universitarias.

En la Arquidiócesis de Managua, el Facebook del padre Miguel Mántica, ex vicario general y párroco de la iglesia San Francisco de Asís de la capital expresó que le habían intervenido su cuenta para publicar contenido inapropiado. El sacerdote había denunciado en el programa Buenos días de la cadena televisiva Nicavisión 12 que tres jóvenes de la Pastoral Juvenil habían sufrido una cruenta tortura por parte de la Policía Nacional mientras estuvieron detenidos en el contexto de las protestas universitarias, arrancándoles las uñas de las manos.

En zona de Carazo (suroriente de Nicaragua), el padre Juan de Dios García (vicario foráneo del Arzobispado en la zona) denunció a medios locales haber recibido amenazas de muerte por parte de personeros del régimen de Ortega. El religioso explicó que es parte de una campaña de desprestigio por haber solicitado ayuda monetaria a la Asamblea Nacional (unicameral) para la construcción del muro perimetral de la parroquia Santiago de Jinotepe, y que, a raíz de las protestas, le han hecho fotomontajes en redes sociales.

"El pueblo, yo y la imagen de Santiago vamos a regresar ese dinero, porque no quiero que se me siga desprestigiando y mezclando una cosa con otra, yo siempre estaré de parte de la justicia. La Iglesia fue apedreada y también rafagueada el día de la protesta, los jóvenes estaban heridos dentro de la iglesia, yo tuve que abrir las puertas, de lo contrario hoy estuvieran más madres llorando a sus hijos, desde entonces me están amenazando, pero yo les digo que no tengo miedo, que ya viví lo suficiente", dijo el padre García en declaraciones recogidas por El Nuevo Diario.

En Ticuantepe (sur de Managua), en la entrada de dicha localidad la población derribó un "árbol de la vida", mejor conocido como "chayopalo" (estructuras metálicas diseñadas y puestas en la vía pública como capricho de la mujer del presidente, conocida por su afinidad al esoterismo) e instaló una imagen de Nuestra Señora de Cuapa, junto a una cruz memorial a los caídos durante la manifestación de abril. La madrugada del 8 de abril, huestes del partido de gobierno destruyeron la imagen religiosa, causando enorme estupor en la sociedad nicaragüense.

Al iniciar la luz del día, los pobladores limpiaron los destrozos y colocaron una nueva imagen de la Virgen. Sin embargo, simpatizantes del gobierno llegaron a provocar y se produjo un ambiente tenso pues la misión de los oficialistas era colocar también una imagen de la Virgen en el mismo sitio.

"La alcaldía ha propuesto también poner otra imagen, entonces yo les dije que ya venía una por parte de la población, pero no la desestime, le dije que la pongan y que la pongan en otro sentido", dijo el párroco de Ticuantepe, Rafael O'Farril.

En la Diócesis de Jinotega, se denunció que el padre Eliar Pineda, vicario general de esta jurisdicción del norte de Nicaragua, está siendo objeto de una campaña de manipulación por parte del gobierno. El sacerdote había también denunciado la represión y agradecido a los estudiantes universitarios haber "despertado al país" durante la fiesta de la Santa Cruz el pasado 3 de mayo.

"Por este medio condenamos la campaña de desprestigio y difamación del vicario general de nuestra Diócesis: Mons. Eliar Pineda. Como católicos no podemos permitir que a nuestros sacerdotes los llamen 'diablo'. Oremos por ellos, que en estos momentos están siendo atacados por las fuerzas del mal", expresó la Diócesis de Jinotega en su cuenta de Facebook.

Otra Diócesis que denunció manipulación gubernamental fue la de Juigalpa (centro de Nicaragua). Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón fue objeto de manipulación por parte de los medios de comunicación del régimen cuando usaron extractos de su homilía pronunciada en Cuapa para hacerlo ver como un mensaje contrapuesto a las denuncias de Monseñor Silvio Báez. Además, lo incluyeron en la propaganda gubernamental que reza: "Queremos la paz".

En realidad, Monseñor Sándigo condenó enérgicamente la violencia institucional que cometió el gobierno contra los jóvenes. "Perdón, madre, porque creíamos que nuestros jóvenes se habían vuelto insensibles y superficiales, pegados a la tablet y celulares y no los escuchamos. Perdón madre, porque la sociedad cerró sus oídos a los jóvenes y ellos gritaban. Perdón Virgen María, perdona a tu pueblo, perdona a Nicaragua", dijo el jerarca católico.

En su cuenta oficial de Twitter, la Diócesis de Juigalpa condenó enérgicamente la manipulación gubernamental a las palabras del obispo. "Evitar tergiversar el sentido profundo de la reflexión hecha por Mons. Sócrates en su homilía en la celebración eucarística este 8 de mayo en Cuapa, sobre todo algunas personas afines a partidos políticos lo usan para beneficio propio y desacreditación a otros".

Debido a la tergiversación del mensaje por parte de los medios oficialistas, los medios de comunicación de la Iglesia y sus cuentas oficiales en redes sociales se dieron a la tarea de compartir la homilía completa.

Fuentes vinculadas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) confirmaron a Religión Digital la molestia de los obispos por la manipulación que se ha hecho de la homilía del obispo Sándigo, los llamados a la paz del Cardenal Leopoldo Brenes y la campaña de descrédito contra Monseñor Báez. La misma fuente aseguró que si la Iglesia no ha salido desmentir públicamente las falacias de los medios pro-gobierno, es para no entorpecer lo que han avanzado los obispos en preparación al Diálogo Nacional, que insisten deberá girar en torno a la democratización del país.

Diálogo, aún sin fecha

Mientras aumenta la presión en las calles contra el régimen de Ortega, el mandatario ni su gobierno da luces de querer sentarse en una mesa de diálogo. Su mujer, Rosario Murillo, y los medios oficialistas siguen desprestigiando las manifestaciones pacíficas y creando montajes telvisados en directo para levantar falsos contra la comunidad estudiantil.

Tampoco el gobierno accede a que organismos de derechos humanos internacionales verifiquen in situ la situación del país en dicha materia, pese a que es una exigencia del empresariado, la Iglesia, los estudiantes y la comunidad internacional (entre ellas, la Unión Europea).

También se conoció que el gobierno vetó de la lista de representantes de universidades al Diálogo Nacional al rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, un catedrático de prestigo con agudas críticas a Ortega, proponiendo en su lugar a Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de clara tendencia oficialista. Tanto los universitarios como la Iglesia han rechazado el cambio.