Monseñor Báez: "Los obispos nos estamos jugando literalmente la vida con este Diálogo"

(Israel González Espinoza, corresponsal de RD en Nicaragua).- La segunda ronda de trabajo del Diálogo Nacional de Nicaragua, con mediación de la Iglesia católica del país centroamericano, parece haber entrado en un proceso de franco estancamiento, tras la intransigente postura de la delegación del régimen de Daniel Ortega de no ceder a las demandas de los sectores estudiantiles, académicos, empresariales y de la sociedad civil de cesar inmediatamente la represión contra manifestantes pacíficos que exigen la renuncia del mandatario y su esposa, Rosario Murillo.

El ambiente tenso se cargó aún más, tras conocerse el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reveló algo que todo el país ya sabía: el régimen orteguista había cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos fundamentales del pueblo nicaragüense. La investigación del organismo continental determinó al menos 76 fallecidos y 868 heridos producto de la respuesta brutalmente represiva del Estado a las protestas contra anti-gubernamentales.

Un dato particularmente interesante de esta jornada del Diálogo es que todo el país pudo ver en directo nuevamente las intervenciones en la mesa plenaria, y la mejora de las condiciones para el trabajo de los comunicadores. La transmisión televisiva del Diálogo Nacional por parte de la cadena de los obispos, Canal Católico de Nicaragua 51, reforzó la idea de transparencia que han expresado los obispos de cara a este proceso.

"Los obispos fuimos flexibles, los mediadores tenemos que ser flexibles, tenemos que favorecer el ambiente y el entendimiento de las partes. Por razones obvias no permitimos la transmisión en vivo, pero nos dimos cuenta que muchas cosas se estaban filtrando, hoy es difícil mantener en secreto una cosa; si algo se está filtrando mejor que se filtre todo", explicó Monseñor Silvio José Báez, al responder preguntas de periodistas durante el mediodía.

Al caer la tarde del lunes, seguía la postura inamovible del régimen de negociar una transición pacífica y ordenada hacia la democracia. El gobierno en todo momento mantuvo un constante coqueteo al sector del gran empresariado del país, diciéndoles que las protestas generaban pérdidas económicas grandes al país.

Los empresarios respondieron que el modelo corporativista de Estado que había iniciado hacía 11 años estaba irremediablemente roto, y que apostaban por un cambio pues el país ya había cambiado desde el 18 de abril, día del estallido de las protestas populares.

Llegada la noche, el cardenal Leopoldo Brenes decidió levantar la mesa. El único acuerdo al que llegó la mesa fue a uno: Aceptar las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y crear una comisión por parte del Estado para el seguimiento de las mismas, en coordinación con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

Sobre el tema de los tranques (cierre total o parcial de carreteras) por parte de campesinos para exigir la salida de Ortega del poder, la mesa de Diálogo Nacional no llegó a ningún consenso, puesto que el gobierno no brindó las garantías que iba a detener la represión por parte de la policía antidisturbios y grupos de choque armados de la autodenominada Juventud Sandinista.

Que sepan quienes me insultan y calumnian e incluso quieren mi muerte, que no tengo miedo y que no me doblegarán ni me callarán. Mi fidelidad a Jesucristo y mi amor al pueblo de Nicaragua están más firmes que nunca. — Silvio José Báez (@silviojbaez) 21 de mayo de 2018





OBISPOS BAJO ATAQUE DEL RÉGIMEN DE ORTEGA EL FIN DE SEMANA

Durante todo el fin de semana, los participantes de la Coalición Universitaria, los empresarios, miembros de la sociedad civil y la Iglesia Católica -principalmente Monseñor Silvio José Báez-, fueron víctimas de una burda campaña de desprestigio orquestada desde el régimen para desacreditarlos ante la opinión pública.

Monseñor Báez, quién ha venido recibiendo múltiples amenazas de muerte desde el inicio de la grave crisis socio-política de Nicaragua al posicionarse como un referente contra la injusticia y represión del Estado, fue víctima de sabotaje de su cuenta oficial en Facebook. Personas adeptas al régimen de Ortega dirigidas desde instituciones estatales y el Ministerio de la Juventud (Mijuve) lograron tumbar (bloquear) la página del religioso.





Además, éstas mismas personas se crearon múltiples cuentas falsas del Obispo Báez en Facebook durante el fin de semana con el afán de deslegitimar las posturas del religioso, mediante publicaciones que iban desde la mentira hasta la descalificación más absurda.

La respuesta de Monseñor Báez estuvo cargada de valentía. "Sepan quiénes me insultan y calumnian, e incluso quieren mi muerte, que no tengo miedo y que no me doblegarán ni me callarán. Mi fidelidad a Jesucristo y mi amor al pueblo de Nicaragua están más firmes que nunca", dijo el obispo en su cuenta oficial de Twitter: @silviojbaez.

Cabe señalar que, en esta red social, Monseñor Báez ha sido objeto de una campaña injuriosa de parte de perfiles anónimos (denominados trolls) al servicio del régimen orteguista con la finalidad de acosar al religioso.

Otro que también sufrió ataques en redes sociales fue el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, con la creación de perfiles falsos a su nombre. La Arquidiócesis de Managua salió a desmentir enfáticamente que el cardenal tuviera redes sociales.

"Como todos saben Su Eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua no tiene cuenta personal ni en Facebook ni en Twitter. Cualquier cuenta que esté bajo su nombre es falsa y mal intencionada. De igual modo denunciamos la cuenta falsa que circula de Su Excelencia Monseñor Silvio José Báez, quien está trabajando en recuperar su cuenta oficial bajo su nombre "Silvio José Báez" y quien no ha creado ninguna otra", expresó la Arquidiócesis de Managua.