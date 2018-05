Dolan: lo dicho por el Papa a Cruz "es la enseñanza tradicional, católica ortodoxa"

(Cameron Doody).- Que el Papa dijera a Juan Carlos Cruz "que tú seas gay no importa, Dios te hizo así y te quiere así" es "la enseñanza conservadora, tradicional, católica ortodoxa". Lo ha afirmado el cardenal Timothy Dolan, quien ha declarado que Francisco no hizo nada más en su entrevista con Cruz que declarar la "doctrina católica tradicional ortodoxa" de que la persona humana está hecha "a imagen y semejanza de Dios".

En una conversación con El País, Cruz -una víctima chilena de pederastia que Bergoglio invitó hace poco a la Casa Santa Marta- reveló además que Francisco le dijo, respecto a su sexualidad, que "el Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres". La Sala Stampa de la Santa Sede no ha confirmado ni desmentido lo supuestamente dicho por el obispo de Roma, según su política de no revelar detalles de las reuniones privadas del Papa con víctimas de pederastia. Pero el cardenal Dolan no duda de Cruz. "Yo diría que es honesto sobre lo que está informando de lo que le dice el Santo Padre", ha declarado el arzobispo de Nueva York en una entrevista en la radio.

Partiendo de esta base de veracidad, Dolan ha opinado que la conversación tal como ha sido reportada "es bella". Especialmente "cuando él le dice 'por cierto, Santo Padre, soy gay', y él le dice 'Dios te ama y yo también'". "Jesús habría dicho eso. Esa es la enseñanza conservadora, tradicional, católica ortodoxa. Y el Catecismo insiste en eso", ha apuntado el purpurado.

Si bien Dolan tiene dudas sobre si la homosexualidad es cuestión de naturaleza o de crianza, "esa es un área en la que yo no quisiera entrar", ha apuntado, "y no creo que el Santo Padre se sentiría competente para hablar de eso". Y aunque la doctrina siga dictando que "cualquier expresión sexual fuera del matrimonio de hombre y mujer es contraria al propósito de Dios", eso no significa, para el arzobispo de Nueva York, que no haya que tratar a una persona gay "con nada menos que dignidad y respeto". "Eso está en el Catecismo", ha apostillado el cardenal, y "el Santo Padre estaba repitiendo eso".