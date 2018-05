En la frontera venezolana: "Es triste saber que ni agua tienen para tomar"

El obispo de San Cristóbal (Venezuela) y vicepresidente del episcopado, Mario Moronta, nos hace llegar el testimonio de una laica que trabaja en la parroquia de San Antonio y que refleja la solidaridad de los fieles, junto a sus sacerdores, en las parroquias de la frontera entre Venezuela y Colombia. Se trata de un testimonio debidamente contrastado, que reproducimos tal cual lo recibió el prelado.

Y aquí cada ves más gente viviendo en la plaza, en el bulevar, en cada rincón de San Antonio pasando ambre y en el comando cada ves más presos hay 87 detenidos unos inocentes otros serán culpables pero es terrible saber que no tienen nada para comer

El día viernes de la semana pasada hicimos 87 arepas y las llevamos para el comando para repartir a los presos hable con los guardias uno me recibió bien desde el principio otro trato de ser déspota luego de ver las arepas con atún que llevábamos me dijo muchas gracias señora de donde vienen ustedes? Le contesté de la Basílica Menor de San Antonio de Padua alzó la cabeza y me dijo conchale señora tremenda obra que están haciendo ustedes esos muchachos llevan días que no comen nada no tienen a nadie quien les de nisiquiera hay comida para nosotros los guardias yo le dije cuantos detenidos hay el me dijo 45 hombres y 36 mujeres.

Yo le dije vienen 87 arepas ahí queda para ustedes también compartan con los detenidos y con cara sería me dijo no para nosotros no nosotros podemos salir y resolver que coman ellos que no tienen ni agua para tomar yo le dije bueno esta bien unos vinimos. Hoy pase por la aduana y me encontré con el guardia y lo salude y le pregunté alcanzaron las arepas y me dijo si señora que Dios les pague que obra tan grande los presos comieron y las que quedaron nos la dieron para nosotros que arepas tan buenas hasta nosotros comimos y nos fuimos a dormir sin hambre.



Es triste saber que ni agua tienen para tomar y ya hoy me dio otra sifra de detenidos hay más. Ore mucho por nosotros Monseñor para que más gente se una a esta obra y podemos ayudar a esta gente que pide a gritos nuestra ayuda pedí un reverbero prestado y el mismo dueño del reverbero me dijo en que colaboro y me va a dar las cinco pacas de harina para las arepas