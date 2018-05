Francisco envía a Scicluna y Bartomeu "en misión" a la diócesis de Osorno

(Jesús Bastante/Agencias).- Cuenta atrás en el final del "caso Osorno". Después del varapalo al Episcopado chileno en pleno, que conllevó la dimisión de todos los obispos del país por su mala gestión de los casos de abusos sexuales, el Papa Francisco da un paso más y vuelve a enviar a Charles Scicluna y Jordi Bertomeu a Chile, en este caso "en misión" a la diócesis de Osorno.

Una diócesis cuyo obispo, el polémico Juan Barros, lleva desaparecido 42 días, y al que no se ve desde su estancia en Roma. En un comunicado, la Santa Sede apunta que. "con el fin de avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas de abusos", en los próximos días partirán de nuevo a Chile Scicluna y Bertomeu, "esta vez en misión a la diócesis de Osorno, enviados por el Pontífice".

"Mientras tanto -añade la nota-, el Santo Padre hará llegar al Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile una carta redactada personalmente y dirigida a todo el Pueblo de Dios, como había prometido a los obispos".





Los laicos de Osorno

Del mismo modo, insite el comunicado, Francisco "sigue pidiendo a los fieles de Chile -y especialmente a los fieles de las parroquias donde estos sacerdotes desempeñan su ministerio pastoral- que les acompañen con la oración y la solidaridad durante estos días".

Además, está previsto que el Papa reciba este fin de semana en la Casa Santa Marta, en su residencia, a un grupo de sacerdotes chilenos. Se trata de cinco sacerdotes que han sido víctimas de abusos de poder, de conciencia y sexuales por parte de Fernando Karadima. Junto a ellos habrá también dos sacerdotes que han asistido a las víctimas en su recorrido jurídico y espiritual, y dos laicos implicados en este sufrimiento. Todos se hospedarán en el Vaticano del 1 al 3 de junio.

Mientras tanto, existe inquietud en la Diócesis de Osorno, ante la prolongada ausencia del Barros, acusado de ocultar los abusos del ex párroco de El Bosque, quien no ha reaparecido en público tras su regreso del encuentro en Roma, junto al resto de los prelados chilenos, y que desde el 19 de abril no preside encuentro alguno en la diócesis.

Scicluna y Bertomeu