Víctor Manuel Fernández: "El programa es 'Evangelii gaudium', pero en serio, no como slogan"

(José M. Vidal).- Entrevista exclusiva al nuevo y flamante arzobispo de La Plata, a las pocas horas de que se haya hecho público su nombramiento. Victor Manuel Fernández se muestra alegre, porque deseaba mucho "una esposa, una Iglesia local donde encarnarme", tiene claro que su programa será "la 'Evangelii gaudium' en serio" y reconoce que, poco a poco, "se está notando más el 'feeling' con Francisco" de la jerarquía argentina.

¿Qué sintió al recibir la noticia de su nombramiento como arzobispo de La Plata?

Sentí dos cosas entremezcladas. Por un lado alegría, porque mi época más feliz fueron mis años de párroco. La actividad de gestión académica que tuve en los últimos diez años me gustaba, pero mi designación episcopal me llevó a desear mucho una esposa, una Iglesia local donde encarnarme. Por otro lado, en lo profundo del corazón hay un pequeño miedo. Espero que sea el santo temor de Dios, o un sentido de responsabilidad. Que los amigos recen por mí para que pueda dar lo mejor que Dios me ha regalado.

¿Va dispuesto a plasmar en la práctica esa Iglesia en salida que pide Francisco y su lema episcopal "En medio dl pueblo"?

Por supuesto. El programa es 'Evangelii gaudium', pero en serio, no como slogan. Y estar "en medio del pueblo" es lo que deseo. Mi actividad principal será la visita permanente a las comunidades e iniciar procesos de asamblea y sinodalidad.

Sus tres prioridades

No quiero establecer o imponer prioridades ahora sin escuchar y conocer primero. Pero si pienso en esas prioridades personales, en aquellas cosas que me movilizan en este momento, diría las siguientes:

Estimular la misión persona a persona centrada en Cristo

Infundir constantemente motivaciones evangélicas y espirituales

Colaborar en la promoción de los más pobres y abandonados

¿Alguna encomienda especial del Papa?

No. En realidad él no suele pedir cosas. Sólo me dijo que cuide de cerca el Seminario y que pida luz al Espíritu Santo y me confíe.

¿Llega con ganas de centrarse en la misión y en la acción pastoral, después de años dedicado al universo intelectual y universitario?

Sí. Aunque debo reconocer que mis años de gestión académica me enseñaron mucho, y espero volcar todo ese aprendizaje en esta nueva misión.

¿La Iglesia jerárquica argentina se encarrila definitivamente por la vía de la reforma papal?

Se está notando más el feeling con Francisco.

¿Teme encontrarse con algunas 'resistencias' por parte del clero o de los fieles?

Siempre habrá. Pero mi estilo es buscar siempre los puntos de contacto. Espero lo mismo de la otra parte.