Mons. Fernández a los fieles platenses: "A partir de ahora mi vida no se entiende sin ustedes"

(AICA): El arzobispo electo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, envió una carta a la comunidad arquidiocesana. "A partir de ahora mi vida no se entiende sin ustedes", aseguró a los fieles, a quienes pidió estar "unidos en la oración" e invitó a la ceremonia de asunción, el sábado 16 de junio a las 16 en la catedral.

"Confío poco en mis capacidades y mucho en lo que el Espíritu Santo quiera derramar a través de mi persona. Para eso me ha elegido y llamado", afirmó el arzobispo, asombrado de que tantas personas ya le hayan escrito manifestándole que lo esperan con afecto. "Además, varios sacerdotes me aseguraron su respeto y colaboración. Esto me alienta y me reconforta, porque refleja una edificante actitud evangélica", añadió.

Monseñor Fernández pidió a Dios "que bendiga mucho a monseñor Aguer y que premie todo lo que él dejó tras su paso por La Plata", y aseguró a los fieles: "Ustedes sabrán reconocer su entrega y su sabiduría". También agradeció a los dos obispos auxiliares, "me da fuerzas saber que contaré con su valiosa ayuda", señaló.

"A partir de ahora mi vida no se entiende sin ustedes. Por eso pronto comenzaré a visitar todas las parroquias y convocaré diversas asambleas", anticipó, y comentó que el Santo Padre le permitió que viaje a Roma pocos días después de la asunción, "para recibir el palio arzobispal, que implica también una bendición para la arquidiócesis y nuestra comunión con toda la Iglesia. Aprovecharé la ocasión para conversar con él acerca de esta misión entre ustedes", detalló.

Finalmente, pidió al Pueblo de Dios platense que "por favor nos mantengamos unidos en la oración, para que podamos realizar el proyecto del Señor con amor fraterno y pasión misionera, recordando las palabras de Jesús: ‘La felicidad está más en dar que en recibir'", sostuvo, invitando a quienes puedan asistir al inicio de su ministerio, el sábado 16 de junio a las 16 en la catedral Nuestra Señora de los Dolores.

"Ruego a nuestro Padre Dios que conceda a cada uno de ustedes lo que más necesite, y confío esta nueva etapa de la arquidiócesis en las manos de María, que tanto nos quiere", concluyó.