Pedro Barreto: "Mi nombramiento ha sido una diablura de Francisco"

(J. Bastante/Agencias).- "Esto ha sido una diablura de Francisco, pero se lo acepto porque viene de Dios". El neocardenal Pedro Barreto responde, no sin cierto sarcasmo, a quienes le preguntan las razones por las que el Papa lo designará cardenal este jueves.

El arzobispo de Huancayo (Perú) explicó a Efe que se enteró de la noticia respecto de su designación cuando recibió una "avalancha de mensajes" mientras hacía la conexión entre España y Roma, en el aeropuerto de Barajas.

Francisco, tras anunciar su nombramiento, escribió a Barreto una carta, en la que recuerda a su "querido hermano" que la creación de nuevos Cardenales fortalece la Comunión de la Iglesia de Roma con las Iglesias particulares y viceversa.

Antes de concluir su misiva, el Papa Francisco alentaba al neo Cardenal peruano a cuidar "la alegría del Pueblo de Dios desde nuestro corazón de pastores y no permitir que la mundanidad le quite nobleza". Ya que la alegría, según Dios, precisa el Pontífice, es siempre sobria y profunda y por ello, no se debe permitir que el espíritu mundano la desprestigie con "expresiones de festejo y celebraciones de signo mundano".

Preguntado sobre el particular, Barreto insistió en que "ser cardenal no es una dignidad, es un ejercicio de mayor servicio a la Iglesia en esta dinámica que el Obispos de Roma tiene con un hermano suyo en el episcopado".

Del mismo modo, el neo cardenal sostiene cómo Francisco "indica que la alegría del pueblo de Dios ante la designación de un cardenal, explicita ese olfato de la fe que no se equivoca y esto también me conmovió mucho". "En la práctica, me dice que el cardenal tiene una relación directa con el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios el que confirma esta voluntad de Dios expresada por la designación que el Papa Francisco hace de un cardenal".

Por último, señaló Barreto, "el Papa me recomienda en la carta que cuide esa alegría y que no entre la mundanidad, que la alegría de Dios es sobria y al mismo tiempo profunda".

"La cercanía del Papa Francisco me compromete aún más a entregar mi vida como lo he intentado hacer durante más de 47 años de sacerdote y más de 57 años como jesuita al servicio de Cristo, al servicio de la Iglesia y en comunión muy cercana con el Obispo de Roma. Este es en definitiva mi compromiso, el cardenal es un servidor fiel de Cristo, de la Iglesia hoy, como respuesta a los grandes desafíos del mundo".