Monseñor Álvarez condena la profanación que realizaron paramilitares al Centro Pastoral “La Cartuja”

(Israel González Espinoza, corresponsal de RD en Managua).- Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa (Nicaragua), denunció en su cuenta de Twitter que el ataque que sufrió el Centro Pastoral "La Cartuja", perteneciente a su Diócesis, fue un "ataque dirigido" contra él y contra la jurisdicción eclesial que pastorea desde el año 2011.

"La Cartuja" es una propiedad de la Diócesis de Matagalpa, enclavada en la zona montañosa que rodea la carretera Matagalpa-Jinotega, a 136 kilómetros al norte de la capital. Es utilizada como centro de retiros y convenciones. También ahí mensualmente el obispo Álvarez se reúne con el clero diocesano. Es un lugar pintoresco que favorece el recogimiento y que incluso, ya aparece mencionado en los poemas de Rubén Darío.

El pasado 26 de junio, en horas de la tarde, "La Cartuja" fue invadida por encapuchados armados de machetes y armas de fuego, dónde despojaron de su arma de reglamento al vigilante del local y saquearon el centro religioso, llevándose televisores, plantas eléctricas, podadoras de césped y hasta ropas de cama de los dormitorios que posee dicho lugar.

"Apenas he llegado a Roma, me informan los lamentables acontecimientos acontecidos en el Centro Pastoral de la Cartuja. Cumplieron su objetivo. Ya lo supe. Obviamente esto fue dirigido. Esta es la realidad que vive Nicaragua", expresó monseñor Álvarez en su cuenta de Twitter: @DiocesisdeMat

El seminarista matagalpino Sadiel Eugarrios les dijo a medios de comunicación locales llegó al lugar con el padre Óscar Escoto, encargado del Centro Pastoral, y manifestó que los encapuchados dejaron una estela de destrucción a su paso por el inmueble eclesiástico.

"El sacerdote Oscar Escoto es el encargado de La Cartuja. Me pidió que lo acompañara, así que fuimos después que los desconocidos abandonaron el centro. Según los testigos, los hombres llegaron en moto y otros caminando. Entraron por la carretera y entre todas las propiedades de la zona atacaron directamente La Cartuja", dijo Eugarrios, quién también manifestó que policías vestidos de civil llegaron a recoger la denuncia, que no ha tenido más avances hasta el cierre de esta edición.

Eugarrios también expresó que lo importante fue que se le dio de baja ante la Policía a la escopeta que poseía el vigilante de "La Cartuja", para que no existiera malos entendidos si los malhechores llegan a utilizarla.

Al lugar llegaron también periodistas independientes y organismos de derechos humanos, quiénes constataron "in situ" la violación a la propiedad privada y los destrozos que dejó la profanación del Centro Pastoral.

El miércoles 27 de junio, el clero diocesano de Matagalpa emitió un comunicado condenando los hechos. "Este acto bochornoso lastima la persona de nuestro pastor, Monseñor Rolando Álvarez, quién se encuentra de viaje de consulta a Roma, y a nuestra feligresía".

Cabe señalar que Monseñor Rolando Álvarez, junto a Monseñor Silvio José Báez (obispo auxiliar de Managua), son obispos que no han dudado en condenar la violencia que ha devenido tras el inicio de la crisis socio-política que vive el país tras la brutal represión desatada por el régimen autoritario de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, contra protestas sociales que iniciaron en el mes de abril, y que, según organismos de derechos humanos, ha dejado unas 285 víctimas fatales.

ATAQUES REINCIDENTES CONTRA DIÓCESIS

Días atrás, en su programa radio-televisivo "Comunión, pastoreo y oración", Monseñor Álvarez también denunció amenazas de quema contra la estación radial de su Diócesis, Radio Hermanos. También aseguró ese mismo día que los mismos sujetos también habrían amenazado a sus colaboradores.

"Nosotros no somos sus enemigos ni sus adversarios, pero si nos queman, si nos agreden, pacíficamente nos vamos a ir a la calle. No nos vamos a quedar ni los sacerdotes, ni los obispos en nuestras casas curales. En nombre de Jesucristo, no me toquen al personal ni a la gente que trabajan en la diócesis (de Matagalpa), igual que hemos dicho no toquen al pueblo nicaragüense. No lo agredan", dijo en esa ocasión Monseñor Álvarez.

También se conoció días después que paramilitares al servicio del régimen de Ortega habrían encañonado al sacerdote Vicente Martínez, cuando este venía de realizar labores pastorales en la zona rural de Ciudad Darío. Esto ocurrió el mismo día que el Obispo de Matagalpa exhortó desde el púlpito de la Catedral matagalpina a la unidad del pueblo nicaragüense en su lucha pacífica por la democratización del país.

Una semana después, se conoció de una campaña difamatoria que estarían haciendo personeros del régimen contra los sacerdotes de la ciudad de Matagalpa, acusándolos sin prueba ni evidencia alguna, de ser "activistas políticos de la derecha". La Diócesis emitió un comunicado desmintiendo dichas acusaciones y lamentando la criminalización de la labor profética de la Iglesia en el país.



Imágenes del ataque a La Cartuja

RÉGIMEN ORTEGUISTA SIGUE ATACANDO A LA IGLESIA

Pese a que nominalmente, el régimen de Ortega y Murillo se autoproclama "cristiano", sus acciones desdicen esta aseveración, puesto que, desde el inicio de las protestas, hay una campaña abierta en medios de comunicación propiedad del gobierno, funcionarios públicos y fanáticos del partido de gobierno quiénes están empeñados en difamar la labor de la Iglesia Católica.

Tan sólo en el último mes, parroquias en Managua, Masaya, El Rosario, Rivas y León han sido atacadas por personas afines al régimen orteguista. Los sacerdotes Juan de Dios García (vicario foráneo de la zona pastoral de Carazo, en la Arquidiócesis de Managua), Edwin Román Calderón (activo defensor de derechos humanos en la ciudad de Masaya) y Vicente Martínez (encañonado con AK-47) han sido alguno de los sacerdotes amenazados.

También sigue el acoso contra los obispos. En Estelí, personeros del régimen escribieron pintas difamatorias contra Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de esa ciudad. Tanto Monseñor Rolando Álvarez (obispo de Matagalpa) como Monseñor Jorge Solórzano (obispo de Granada) han recibido comentarios descalificativos de usuarios en Twitter creados en instituciones estatales por fanáticos del partido de gobierno.

Sin embargo, quién más ha estado sometido a la campaña de descalificación es Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua y hábil usuario de las redes sociales, quién está amenazado de muerte por el gobierno Ortega-Murillo, y quién diariamente recibe la verborrea oficialista a través de Facebok y Twitter.

Incluso, según un documento al que tuvo acceso Religión Digital, la mujer de Ortega, Rosario Murillo, habría orientado a los seguidores fanáticos del oficialismo a usar todas sus energías en la cibernética para desacreditar al religioso, que pertenece a la orden de los carmelitas descalzos.

Centro pastoral La Cartuja