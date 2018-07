El presidente de los obispos haitianos califica la corrupción como "viruela que destruye al país"

El estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe estaba lleno de gente el miércoles 27 de junio, para la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de Haití, y para el aniversario del 75 aniversario de la consagración de Haití a la Virgen. Las más altas autoridades del estado también estuvieron presentes, incluido el Presidente de la República, Jovenel Moïse.

Durante la homilía, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Haití (CEH), Mons. Launay Saturné, Obispo de Jacmel, destacó que el país está enfermo. "Si desde 1978 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la enfermedad de la viruela ha sido erradicada en todo el mundo, pero Haití tiene otras formas de viruela que la destruyen", dijo Mons. Launey Saturné. "Las formas de la viruela afectan a muchas áreas, incluida la justicia. Las personas que han tenido que responder a la justicia por sus acciones están circulando en las calles sin preocupaciones. Pero lo que es peor, las personas tras las rejas que son liberadas después de una simple llamada telefónica. En cualquier caso, puede generar un clima de inseguridad en el país", dijo el presidente de la CEH.

En su homilía, el Obispo invitó al pueblo de Dios a orar para que la vida en Haití no sea un desastre. Debemos darnos cuenta de que el país no puede permanecer en este estado, dijo, señalando la corrupción, la inseguridad, la injusticia, el desempleo como otros males que arruinan a Haití. El presidente de la CEH también reconoció que se están haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población, y concluyó: "Les pido que agradezcan a Dios y oremos para que las condiciones de vida mejoren en beneficio de todos los haitianos". "Orar mientras trabajamos y trabajar con una actitud de oración: esto es lo que pido que permanezca como mensaje de esta celebración".

Según la costumbre, al final de la celebración tomó la palabra el Jefe de Estado, quien subrayó que "no se puede construir un país con mentiras, con información falsa, rumores, odio, violencia e hipocresía, segün dice el Evangelio". Más tarde, en las redes sociales, algunos sacerdotes comentaron: "Está claro que al Sr. Jovenel Moïse no le ha gustado la lectura que hacemos de la situación en el país". Otro sacerdote señaló que el presidente no debería haber tomado la homilía como un ataque personal, porque "la homilía es un comentario sobre las tres lecturas de la Misa. Este comentario debe tener en cuenta el mensaje del día, situarlo tanto como sea posible en su contexto, pero también actualizarlo en relación con la realidad de los cristianos: un pastor debe saber qué es lo que le preocupa a los fieles de su comunidad y a qué aspiran: su misión es anunciar el bien y denunciar el mal".

En la base de este contraste parece haber habido un episodio sobre la celebración de las festividades. De hecho, se le negó la entrada a los Obispos en el Palacio Nacional para repetir el acto de consagración de Haití a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, como sucedió hace 75 años, y para impartir la bendición con el ícono de la Virgen María.

El clima en Santo Domingo fue muy diferente, siempre para la misma ocasión. El domingo 24 de junio, el cardenal Chibly Langlois, obispo de la diócesis de Cayes, primer cardenal en la historia de Haití, celebró la misa solemne en la catedral de Santo Domingo con la comunidad católica haitiana. La invitación fue dirigida por el Arzobispo de Santo Domingo, Mons. Francisco Ozoria Acosta.

Durante su homilía, el Cardenal Chibly hizo una reseña de la historia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y explicó por qué Haití fue consagrado a la Virgen. En particular, apoyó la importancia de la solidaridad y la hermandad entre los dos pueblos, que viven en la República Dominicana y en Haití, y que comparten la misma isla y la misma fe.

