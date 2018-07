Los obispos estadounidenses exigen a Trump "sentido común y compasión" con los migrantes

(C.D./Notimex).- Frente a las "injusticias y crueldades", una "solución de sentido común y compasión" para el "disfuncional" sistema migratorio. Esta es la petición que ha hecho el arzobispo de Los Ángeles, José Goméz, a Donald Trump tras realizar una visita de dos días a centros de detención en la frontera de Texas con México.

Reclamación que Gómez reconoce no tener mucha esperanza que se conteste mientras se use a los migrantes para intereses partidistas. "Lo que estamos esperando es que los políticos tengan el coraje de hacer lo correcto", dijo. "Y hemos estado esperando durante 25 años".

Gómez y cinco obispos más -incluyendo al cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB)- visitaron este domingo y lunes centros de detención y de procesamiento de menores migrantes en McAllen y Brownsville.

"Nuestra visita fue pastoral en naturaleza", explicó DiNardo en una conferencia de prensa este lunes en la Basilica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, en la comunidad de San Juan, al oeste de McAllen. "Tuvimos dos días completos, muy hermosos, pero también algunos momentos dolorosos", refirió.

DiNardo relató su impresión al visitar dos centros de detención de menores migrantes. Dijo que aun cuando los menores están siendo bien tratados, se sienten extraños en un lugar extraño.

"Cuando pasas por algo como esto, hay un elemento real de drama que te pasa a tí, es algo que puedes ver cuando hablas con los niños; algunos han sido traumatizados", afirmó.

"Los niños necesitan ser reunidos con sus padres, es urgente; debe hacerse, se está haciendo, pero hay complicaciones", señaló DiNardo.

"I want to emphasize that we can we can be a nation of laws and still be a nation of compassion. That's what we as a church need to keep saying in the public square. There's no reason why those have to be opposed."

- Bishop Daniel Flores @bpdflores pic.twitter.com/sQB5oTvxW3