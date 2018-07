Gualberti: "El Congreso Americano Misionero es un sueño de muchos años de nuestra Iglesia en Bolivia"

Arranca en Bolivia el V Congreso Americano Misionero (CAM V), bajo el lema: "América en Mision, el Evangelio es alegría", un evento organizado por la Conferencia Episcopal boliviana y las OMP y que se desarrollará durante toda la semana hasta el próximo sábado 14 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Su arzobispo, y también Presidente del CAM V, Monseñor Sergio Gualberti, transmite su entusiasmo ante el Congreso, el cual responde - asegura - "a un sueño de muchos años en nuestra iglesia en Bolivia" y agradece a sus hermanos Obispos de Bolivia por haber pensado en su archidiócesis "para acoger a este gran evento misionero".

Después de un camino largo de cinco años, en los que se han desarrollado muchos encuentros y simposios tanto a nivel internacional como nacional en cada país, Monseñor Gualberti espera que este congreso dé sus frutos y responda a su objetivo: "que la Iglesia en América renueve su compromiso misionero".

Especial atención a las periferias existenciales

Un objetivo para el cual se necesita "partir de una renovación pastoral y una conversión misionera", asegura el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, y así "fortalecer la identidad y el compromiso misionero" incluso más allá de los límites de América, mirando también a una Misión Ad Gentes, pero también para "enunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy"; periferias no solo físicas - ha puntualizado - "sino también existenciales", y por supuesto para estar al servicio "de una sociedad más justa y solidaria y fraterna".

Temas a tratar en el CAM V

Entre los temas que se van a tratar, destaca "el ver la realidad concreta misionera de América" - señala Mons. Gualberti. También profundizar a la luz del Evangelio para "responder a los desafíos que nos representa el mundo de hoy con la situación actual de nuestro mundo" y por último "llegar a alguna conclusión". Y hablando acerca de la misión, Guarberti ha asegurado que hay una necesidad, por un lado, de "ayudar a los sacerdotes y misioneros que se encuentran en América Latina" y por otro, de "apostar, desde nuestra pobreza de América, por aquellos que salen a otros continentes a misionar".

Mensaje de Mons. Gualberti a los jóvenes

Sin olvidarse de la juventud, ha enviado un mensaje a los jóvenes del mundo para que no tengan miedo de entregar su vida por el Señor: "no tengan miedo en lanzarse e ir con mucho entusiasmo, con mucha valentía, a comunicar lo lindo que es el Evangelio". Pues el Evangelio "sigue teniendo un impacto profundo en la vida de las personas" - ha señalado - y "da sentido a su vida en medio de tantas propuestas que vienen del mundo". "Sepan reconocer y valorar qué significa el Evangelio en su vida y el encuentro personal con Cristo - ha continuado - y una vez descubierta la Alegría del Evangelio y lo lindo y hermoso que es tener a Cristo como el gran amigo". Por último, les anima a "compartirlo con los demás", pues está seguro que así encontrarán "esa alegría que tantas veces buscan y esa felicidad que no encuentran en otros rumbos".

(RD/Vatican News)