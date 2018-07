Solalinde rechaza la oferta de López Obrador: no liderará la Comisión de DDHH en su gobierno

El sacerdote católico y activista mexicano Alejando Solalinde declinó este miércoles la invitación que le hizo el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para que dirigiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del país durante su gobierno, que se inaugura en diciembre.

"He decidido declinar la invitación para ser el próximo ombudsman", afirmó Solalinde en una rueda de prensa.

Solalinde, reconocido defensor de derechos humanos y de migrantes en México, aseguró que aunque el cargo de ombudsman y ministro religioso no son excluyentes, su decisión se sustenta en su intención de mantenerse libre e independiente en su apostolado.

"No hay ninguna objeción ni se rompe el estado de derecho o el estado laico, si yo lo fuera, aun siendo sacerdote porque los derechos humanos no son incompatibles con el Ministerio, pero yo quiero ser libre", apuntó Solalinde.

El activista se definió como un sacerdote "de a pie" y dijo que no se ve a sí mismo como funcionario, no obstante, que la CNDH es un órgano autónomo del Estado.

"No puedo ser funcionario, sé que no sería del Gobierno sino del Estado, porque la CNDH es un órgano autónomo" porque tiene que ser un contrapeso. "Lo pensé y dije: No, yo quiero ser libre", apostilló el sacerdote católico.

Recordó que antes de ser candidato, López Obrador le pidió que le propusiera a medio centenar de personas con el perfil para desempeñar el puesto de ombdusman mexicano.

Y ya como ganador de los comicios del 1 de julio, lo propuso como candidato para la CNDH.

"López Obrador me dijo que si por alguna razón yo no quisiera o no pudiera, me dejaba en total libertad pero que señalara a la persona, hombre o mujer, que yo proponía para que fuera el o la próxima ombudsman", comentó.

Solalinde confirmó que le ha recomendado a López Obrador que se considere como candidata a dirigir a la CNDH a Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente representante del ombdusman en el sureño estado mexicano de Oaxaca.

"Es muy honroso todo esto", aseguró Lara Rodríguez sobre la propuesta que Solalinde ha hecho para ser considerada candidata a dirigir la CNDH, cargo que se designa con el respaldo de mayoría de votos del Senado mexicano.

Lara Rodríguez confirmó que esperará el procedimiento de designación para inscribirse en los tiempos que señala tanto la comisión como el Senado.

López Obrador ganó las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio como candidato de la coalición de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) y tomará posesión el próximo 1 de diciembre.

