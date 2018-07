EE.UU. acusa a Ortega de librar "una guerra contra la Iglesia católica"

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, acusó este jueves al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de estar librando una "guerra" contra la Iglesia católica, que actúa como mediadora en el diálogo nacional que busca una salida a la crisis sociopolítica que ha dejado más de 295 muertos desde abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"El presidente Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia católica", dijo Pence en una ceremonia en el Departamento de Estado, que acoge desde el martes una cumbre sobre libertad religiosa con la participación de más de 80 representantes de Gobiernos de todo el mundo.

El vicepresidente alabó la labor de la Iglesia católica en el diálogo nacional y criticó los ataques contra los obispos por parte de los paramilitares favorables al Gobierno de Ortega y que actúan con el consentimiento de la Policía Nacional, según organismos como la CIDH. "Muchedumbres respaldadas por el Ejército armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes", afirmó Pence.

The list of religious freedom violators is long. Their crimes and oppressions span the width of our world. Here in our own hemisphere, in Nicaragua, the government of Daniel Ortega is virtually waging war on the Catholic Church. #IRFMinisterial pic.twitter.com/giaJtb1DSv