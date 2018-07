'Escrache' al cardenal Ezzati en la catedral de Santiago

Tras conocerse que la Fiscalía citó a declarar como imputado al arzobispo Ricardo Ezzati, un grupo de manifestantes llegó hasta la catedral de Santiago y en plena misa que encabezaba el propio Ezzati protestaron con gritos y pancartas en contra de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Pese a sus intentos por interrumpir la misa, las personas fueron expulsadas y continuaron su protesta en el exterior. "Renuncien todos los obispos, por ser cómplices de delitos de violación, abusos y pedofilia", se leía en alguna de las pancartas, dirigdas a todos los obispos. "No nos robarán la esperanza, otra iglesia es posible", se veía en otra.

Esto sucedió después de que la Fiscalía Regional de Rancagua citara a declarar al cardenal en calidad de imputado por la eventual responsabilidad que podría tener en el delito de encubrimiento en casos de abusos. Otros dos obispos también serán llamados a declarar por la fiscalía.

Concluida la misa Ezzati intentó acercarse a uno de los laicos que sostenía un cartel, pero alguien gritó "¡renuncia!" y se desataron una serie de empellones, por lo que el clérigo salió por una puerta lateral.

"A mí me parece que al cardenal Ezzati le queda poco de arzobispo de Santiago, pero le queda mucho, mucho camino todavía que recorrer frente a la justicia que se le viene encima a él y a todos sus colegas", dijo a The Associated Press el periodista Juan Carlos Cruz, quien desde hace tiempo denunció haber sido víctima de abusos. "Esto no para aquí con Ezzati; sigue con muchos otros miembros de la Conferencia Episcopal chilena, el cardenal (emérito Francisco Javier) Errázuriz", entre otros, agregó.

