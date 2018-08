Chile reclama al Vaticano los expedientes canónicos de nueve curas imputados por pederastia

(J. Bastante/Agencias).- La Fiscalía chilena, a través de la Cancillería, envió ayer tres requerimientos a la Santa Sede para solicitar los expedientes canónicos de nueve clérigos imputados por abusos sexuales en las diócesis de Valparaíso, Metropolitana Sur y Araucanía.

Se trata de un oficio, de carácter reservado, que podría tener continuidad, con la petición formal del 'informe Scicluna' y, finalmente, con un exhorto para recabar la declaración del Papa Francisco, dentro de la investigación global contra el posible encubrimiento de la Iglesia chilena en estos casos, incluyendo la destrucción de documentos.

"La Fiscalía no descarta presentar nuevas solicitudes al Vaticano", subrayaron dichas fuentes, quienes recordaron que el Ministerio Público investiga a 158 personas relacionadas con la Iglesia católica en el marco de 144 casos de abusos sexuales o de otro tipo contra 266 víctimas en Chile.

Otra arista es la destrucción de pruebas "por parte de quienes se encontraban a cargo de los archivos", tal y como denunció en su día el fiscal Emiliano Arias. En este sentido, el portavoz de la Conferencia Episcopal chilena, Jaime Coiro, aseguró desconocer una eventual destrucción de documentos sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Invitados a la Asamblea Plenaria se integran a las reuniones en Punta de Tralca https://t.co/DmX78FTECd pic.twitter.com/7dCZdy9H92 — Iglesia.cl (@iglesiachile) 1 de agosto de 2018





Los obispos "no tenían antecedentes de una destrucción de documentos", subrayó Coiro, quien añadió que "no se sabe a que documentos se refería, entonces mal se pueden tomar decisiones sobre situaciones que no se conozcan. En la medida que se conozcan, las respectivas jurisdicciones podrán hacer lo propio".

Durante la reunión extraordinaria que están llevando a cabo en Punta de Talca, los obispos chilenos están abordando la delicada situación que vive la Iglesia Católica por las denuncias de abusos sexuales en contra de menores de edad han escuchado en esta cita la opinión de una serie de invitados.

"También se ha realizado un primer abordaje del actual escenario y sobre el que se aseguró que se ha cooperado con el Ministerio Público y con la investigación que se lleva a cabo", agregó.