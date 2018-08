Carlos Mejía Godoy sale al exilio debido a la persecución del régimen de Ortega

(Israel González Espinoza, corresponsal en Nicaragua).- La historia pareciera repetirse en Nicaragua, cuarenta años después. Carlos Mejía Godoy, el mítico cantante de la Revolución Popular de 1979, y creador de la universal Misa Campesina Nicaraguense, se ha visto en la obligación de exiliarse en San José de Costa Rica, a raíz de su compromiso militante con el pueblo, que se ha traducido en una nueva cosecha de canciones inspiradas en la insurrección cívica que vive el país contra la dictadura de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.

Mejía Godoy declaró al diario La Prensa que fue alertado que su vida corría peligro, tras iniciar una vorágine de canciones alusivas a las protestas populares contra el régimen orteguista.

"Tenía que salir de Nicaragua porque mi vida estaba en peligro", le expresó el recopilador de Son tus perjúmenes, mujer al periodista Arnulfo Agüero.

Carlos Mejía Godoy aseguró que regresará a Nicaragua cuando existan las condiciones que el considere óptimas para su seguridad, aunque también señaló que utilizará su arte para hacer llegar la voz del pueblo de Nicaragua, algo que ya hizo en la España de la transición, durante su exilio en 1977.

"Tuve que salir sin avisarle a nadie, de manera emergente de Nicaragua. Se me recomendó abandonara el país cuanto antes. Permanecí en Nicaragua el tiempo que tuve, pero salí al exilio porque considero que mi voz fuera de Nicaragua también es importante", puntualizó el compositor de "Clodomiro, el ñajo".

Mejía Godoy, en las protestas contra Ortega

MEJÍA GODOY PIDIÓ A ORTEGA DETENER LA REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO

Cabe señalar que Mejía Godoy en julio, precisamente antes de la conmemoración partidaria organizada por el régimen para celebrar el 39 aniversario de la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, escribió una fuerte carta abierta a Daniel Ortega, titulada "Daniel: Pará ya esta barbarie", en la que conminaba al ex líder de izquierda a cesar la represión contra el pueblo que reclama una efectiva democratización del país.

"Daniel: Cumplí 75 años de edad. Y cincuenta (medio siglo) de cantar la realidad de mi pueblo. Te doy una mala noticia. Nunca me voy a jubilar, porque, como sabrás, LOS PÁJAROS NO SE JUBILAN. Por eso aquí estoy, más entregado que nunca, a la causa de la libertad, la justicia y el decoro, como decía SANDINO, el de Niquinohomo, el ´legítimo´, no ése que ustedes han desfigurado a su imagen y semejanza", empezaba la misiva del compositor de "El canto de los pájaros".

En dicha carta abierta -que fue leída en vivo durante la emisión del programa Esta Semana de la cadena Nicavisión 12 en horario estelar-, Carlos Mejía acusaba a Ortega de ejercer "un cinismo ramplón" y de ejecutar un genocidio sistemático contra los nicaragüenses desde el 19 de abril.

"En nombre de ese DIOS, con quien te llenás la boca y el alma. En nombre de ese DIOS, que está viendo este holocasusto, dejá de matar. Ya, Daniel. Dejá de matar", imploraba en televisión nacional el cantautor por antonomasia de Nicaragua.

Las amenazas contra Mejía Godoy no se hicieron esperar, e incluso éstas llegaron a los hijos del artista, por lo cual también les dedicó una carta abierta, en la que les pedía perdón si por asumir una postura beligerante ante la crisis nicaragüense, afectaba la vida privada de sus vástagos.

"A aquellos que se escudan en el anonimato para lanzar, cobardemente miasma y basura contra ustedes, los insto a que depongan esos ataques, que son tan criminales como los que se perpetran con armas físicas letales. Dice el Papa Francisco, que tan terrorista es quien instala una bomba, como el que lanza una vil calumnia contra el prójimo", expresaba Mejía Godoy en la carta abierta a sus hijos.

ELOGIA LABOR DE LA IGLESIA NICARAGÜENSE

A raíz de la brutal represión desatada por el régimen de Ortega, Carlos Mejía Godoy ha compuesto diversas canciones para honrar la memoria de los jóvenes universitarios que vanguardizaron la lucha del pueblo nicaragüense exigiendo democracia para su país.

"Los héroes de abril", "Las madres de abril", "Soy Álvarito Conrado" y "Monimbó, siempre con vos", son algunas de las canciones más recientes que ha compuesto Mejía Godoy a raíz de las protestas iniciadas el 18 de abril.

A raíz de la agresión que sufrieran los obispos Leopoldo Brenes y Silvio José Báez, junto al Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en la Basílica de San Sebastián de Diriamba el pasado 9 de abril, por parte de turbas y paramilitares del régimen orteguista, Mejía les dedicó una canción donde elogia "su recia valentía" y que espera que "nunca la jauría" pueda hacerles ningún daño.

Los temas antes mencionados, aparecen en el nuevo material discográfico de Mejía Godoy, titulado "Los Héroes de Abril".

Cabe señalar que antes de partir al exilio en Costa Rica, el cantautor le dejó un ejemplar de nuevo CD a Monseñor Silvio José Báez, con la siguiente dedicatoria: "Para mi querido y admirado Monseñor Báez. Con el cariño y respeto de este modesto trovador".

Monseñor Báez le contestó al regalo con la siguiente publicación, a través de su cuenta de Facebook: "Agradezco a mi querido amigo Carlos Mejia Godoy que hoy gentilmente me regaló su reciente CD ´Héroes de Abril´. ¡Gracias, Carlos, compartiendo contigo el orgullo de ser nicaragüense y el sueño de una nueva Nicaragua!"