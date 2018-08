El cardenal Ezzati renuncia a presidir el 'Te Deum'

(J. B./Il Sismógrafo).- El cardenal Ricardo Ezzati, finalmente, no presidirá el 'Te Deum' del próximo 18 de septiembre. "Considero prudente no encabezarlo", apuntó el purpurado en una nota, tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera de no acudir si iba el arzobispo de Santiago.

La noticia se conoce poco después de que concluyera la Asamblea Plenaria Extraordinaria del Episcopado chileno, y después de que la Cancillería chilena solicitara a la Santa Sede que nombre ya al sucesor de Ezzati, quien presentó su renuncia el pasado mes de mayo.

Hay que recordar que el 21 de agosto próximo, Ezzati declarará como imputado en la trama de abusos sexuales y encubrimiento que azota a la Iglesia chilena. "Como pastor quiero contribuir a la construcción de un mayor clima de confianza y de convivencia nacional, y espero que esta decisión sea un paso en esa línea, que permita celebrar con mayor armonía una fecha importante para el país", subrayó Ezzati.

"Aunque me duele que sea mi nombre el que concite diferencias y dudas, quiero reiterar ante ustedes mi compromiso con toda víctima de cualquier abuso. Tengo la certeza de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia y cumpliré con mis deberes ciudadanos de aportar todos los antecedentes que contribuyan a llegar a la verdad", concluyó.



Carta del Arzobispo a la Arquidiócesis de Santiago