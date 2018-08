La caída del señor Vera, obispo de Saltillo

(Guillermo Gazanini).- A través de un comunicado, la oficina de prensa de la diócesis de Saltillo informó del desafortunado accidente del obispo Raúl Vera, esta mañana del 4 de agosto, mientras corría, alrededor de las 5:30 hrs.

Según los hechos reportados, la caída fue aparatosa provocando una lesión seria en la nariz de Mons. Vera produciendo una contusión y hemorragia que fue atendida de inmediato por el personal de catedral de Saltillo. No obstante la seriedad de la lesión, Vera López fue capaz de realizar la homilía de la primera de las misas del octavo día del Novenario del Santo Cristo de la Capilla.

Después fue llevado al hospital donde le fueron tomadas unas "radiografías (que) muestran una pequeña fractura en el techo de la nariz, además de acomodarla, el Obispo de Saltillo recibirá dos suturas, una en la frente y otra en la nariz".

En ese primer comunicado, la oficina de comunicación pidió a los fieles orar por la salud del prelado mientras se invocaba la intercesión del patrono de los curas, san Juan María Vianney y del santo Cristo de la Capilla de Saltillo a la vez que agradeció a la doctora Lorena Ayala quien intervino para realizar el procedimiento quirúrgico en la frente y nariz del obispo saltillense.

Por la tarde, un segundo comunicado reportó el estado de salud después de la intervención. Ahí se agradecieron todas las muestras de solidaridad; sin embargo, la situación requiere que el paciente guarde algunos días de reposo: "La anestesia pasó, pero la fatiga del evento y su cansancio lo han mantenido dormido sin probar alimento, aunque recibiendo analgésicos, por lo que mañana no estará en la celebración del Novenario del Santo Cristo, pues no tendrá la fuerza y la claridad con la que disfruta celebrar y predicar en el pasillo central del templo Catedral"; no obstante, se espera que el 6 de agosto, fiesta del Santo Cristo, don Raúl Vera tenga las fuerzas suficientes que le permitan disfrutar de las fiestas.

Mons. Vera López (1945) es religioso dominico nacido en Acámbaro, Guanajuato. El 29 de junio de 1975 fue ordenado sacerdote por el Papa Paulo VI y en 1987 fue nombrado obispo de Ciudad Altamirano recibiendo la consagración episcopal en 1988. En 1995 fue nombrado obispo cuadjutor de san Cristóbal de Las Casas, Chiapas y en 1999 fue designado VI Obispo de Saltillo en el Estado de Coahuila.