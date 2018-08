Felipe Berríos: "Ricardo Ezzati ya no es pastor de nadie"

(J. B./Efe).- Ricardo Ezzati "ya no es pastor de nadie y ha perdido la autoridad". El jesuita chileno Felipe Berríos ha sido meridianamente claro sobre el futuro del todavía cardenal de Santiago. "Es necesario un cambio lo antes posible".

"Ahora que él (Ezzati) está caído, no quiero hacer leña de él, pero obviamente que ya no es pastor de nadie", recalcó Berríos, quien advirtió que, tras la renuncia de la plenaria episcopal en mayo pasado, "el problema (ahora) no es cambiar a los obispos, porque no tienes a quién poner".

"Uno, no tienes a quién poner; dos, hay que cambiar el estilo de la Iglesia. Mientras haya curas con cuellos romanos, con colleras, que hay que tratarlos de padre u obispos, mientras nosotros seguimos en un estilo que los laicos están para servirnos, excluyendo a la mujer de la Iglesia, esto va a seguir igual no más", denunció el jesuita.

La marcha de Ezzati parece cada vez más clara después de que renunciara a presidir el Te Deum del próximo 18 de septiembre, y también saliera de la Pontificia Universidad de Chile. Para Berríos, "ya ha perdido autoridad, hace mucho tiempo que no tiene autoridad de pastor, no puede ejercer como pastor, ya no está ejerciendo como pastor. Mantiene el título, por eso que sería bueno un cambio lo antes posible".

Por su parte, el periodista Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del influyente sacerdote Fernando Karadima, dijo esperar que "Ezzati salga luego, no se va a librar". "Creo que ninguno de los obispos actualmente en la Conferencia Episcopal debería ser arzobispo de Santiago. Todos tienen algo", enfatizó.

Mientras que uno de los denunciantes en el caso Maristas, Eneas Espinoza, afirmó que "fruto de la presión, Ezzati no preside, pero eso no resuelve el problema de fondo".

"Cuando una crisis es tan profunda, lo único que podría dar una voz de esperanza es que la intervención viniese desde afuera", agregó.