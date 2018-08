EE.UU. reconoce "el sacrificio personal" del clero en la crisis de Nicaragua

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, telefoneó ayer al secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para discutir "la preocupación mutua" sobre la crisis que atraviesa Nicaragua, y alabó el papel de mediación de la Iglesia católica en el conflicto.

Pence "reconoció el liderazgo de la Iglesia católica y los llamamientos del papa para la mediación y el proceso de diálogo nacional realizado a principios de este año" y, particularmente, "el sacrificio personal" del clero en Nicaragua, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El vicepresidente subrayó el esfuerzo de la Iglesia nicaragüense para "proteger los derechos humanos, defender la libertad religiosa y promover las negociaciones de buena fe" entre la sociedad civil y el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Pence y Parolin "condenaron la violencia que se ha cobrado cientos de vidas y que cada vez está más dirigida contra la Iglesia, y reafirmaron su apoyo a la Conferencia Episcopal Nicaragüense y a toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad", concluyó la nota.

Spoke with Cardinal Pietro Parolin, the Holy See's Secretary of State, to condemn the violence in Nicaragua which increasingly targets the Catholic Church. We reaffirmed support for the entire faith community who has stood firm in support of human rights, democracy & freedom.