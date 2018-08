Massimo Faggioli: "Algunos obispos de EEUU culpan a Francisco para defenderse del colapso de su credibilidad"

(Cameron Doody).- Profesor de historia y teología en la Universidad de Villanova (Pensilvania), analista de la actualidad católica para algunos de los medios más prestigiosos del mundo, incluyendo a Commonweal, La Croix o Il Regno... hay muy pocas personas tan bien situadas para comentar la "crisis Viganò" como Massimo Faggioli. En esta entrevista para RD, el teólogo tacha de "poco confiable" el informe del exnuncio en EEUU, y denuncia que "algunos obispos" en EEUU han utilizado la misiva de Viganò para intentar "culpar a Francisco del escándalo, y para defenderse del colapso de su propia credibilidad a causa del escándalo de abusos y la politización del episcopado".

¿Está la Iglesia en "guerra civil" ahora después del informe Viganò?

No me gusta hablar de "guerra civil" en la Iglesia porque esto no es útil, o ayuda solo a aquellos que quieren sembrar división. Ciertamente hay una Iglesia muy dividida en los Estados Unidos. Pero no creo que este caso interese a los católicos en otros países de la misma manera. Lo que es típico de EE.UU. es la fusión de diferentes cuestiones: la crisis de abuso sexual, la división interna de las llamadas "guerras culturales", el rechazo de una minoría de católicos estadounidenses (incluidos algunos obispos) a aceptar al Papa Francisco como el Papa.

¿Por qué el Papa Francisco no aborda las acusaciones directamente? ¿Es realmente solo porque cree que el periodismo de investigación hará que las acusaciones se desmoronen por sí solas?

Creo que es porque Francisco sabe que los periodistas harán su trabajo (y ya han descubierto lo poco fiable que es ese documento). También, porque en ese documento de Viganò hay serias acusaciones contra otras personas, a quienes Francisco realmente no puede defender porque fue elegido Papa muchos años después de que surgiera el problema con McCarrick.

Massimo Faggioli (AUSCP/YouTube)

¿Las alegaciones en el informe de Viganò tienen algo que ver con el motivo por el cual renunció Benedicto?

Viganò y sus maniobras, motivados por el resentimiento personal contra el séquito de Benedicto, causaron muchos problemas en el Vaticano ya en 2011 y 2012. Sin duda esto le dio al Papa Benedicto una idea de lo que significa gobernar la Iglesia Católica y la Curia Romana, y en lo difícil que esto se había convertido. Pero no creo que haya sido un factor directo en la renuncia de Benedicto.

¿Existe realmente un "lobby gay" en Roma?

Hay muchos tipos de lobbies. El problema con el llamado "lobby gay" -y no sé si existe- es que la enseñanza oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad crea un ambiente de negación y secretismo que construye las condiciones para el chantaje y la venganza, etc. Lo que James Alison llamó recientemente en dos artículos para The Tablet estar "atrapados en una trampa deshonesta".

¿Cree que el Cardenal Burke y/u otros cardenales u obispos estuvieron involucrados en la redacción del informe de Viganò?

Sabemos que Viganò no estaba solo en esto. Es sorprendente ver la ética periodística totalmente ignorada por algunos que aún se llaman a sí mismos periodistas.

Incluso si hay voces disidentes (Strickland, el obispo de Tyler [Texas], etc.), ¿la mayoría de los obispos de los Estados Unidos sigue estando detrás del Papa Francisco?

Eso espero, pero es difícil de decir. No muchos obispos estadounidenses han defendido a Francisco, mientras que otros se han puesto del lado de Viganò de manera bastante pública. Creo que algunos obispos intentan culpar a Francisco del escándalo para defenderse del colapso de su credibilidad a causa del escándalo de abusos y la politización del episcopado. Es difícil imaginar que todos ellos no supieran nada de McCarrick.

¿Cuáles cree que serán las secuelas de esto en el futuro cercano? ¿El Vaticano instituirá una investigación? ¿Serán castigados los críticos del Papa Francisco de alguna manera, en caso de que se pruebe su inocencia?

Creo que debería haber una investigación de algún tipo porque los católicos, especialmente en EE. UU., tanto liberales como conservadores, necesitan saber qué fue lo que salió mal con el ascenso de McCarrick al episcopado y al cardenalato. Todos los católicos estadounidenses están conmocionados por el escándalo de abusos de una manera muy profunda: no estoy seguro de que Roma esté al tanto de esto.