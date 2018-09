Tobin: "Francisco merece nuestro apoyo, no sólo por ser el sucesor de Pedro, sino porque es un pastor bueno"

(Jesús Bastante).- Alto y claro. "El Informe Pensilvania desató la lógica ira, vergüenza y desesperación entre muchos católicos". El cardenal de Newark, Joseph Tobin, se ha dirigido en un vídeo (en castellano e inglés) a los fieles de su diócesis, en el que pide perdón por la pederastia clerical y anuncia una serie de medidas inmediatas, entre las que destaca la "plena colaboración" con las autoridades y las víctimas parea denunciar los abusos.

"Debemos admitir nuestra culpa, asumir nuestra responsabilidad y pedir perdón. Pero además debemos limpiar el jardín y establecer nuevas medidas", admite el purpurado, quien sostiene que las revelaciones "me han dejado avergonzado y anonadado".

Frente a las excusas de otros clérigos y obispos, que apuntan que la mayor parte de los abusos se dieron hace décadas, Tobin da la vuelta al argumento: "Algunos supervivientes han vivido con esas heridas durante más de medio siglo". "Descartar el abuso como algo ocurrido hace años, parece ser tan cruel como decir que alguien tuvo polio antes de que se creara la vacuna. Eso puede ser cierto, pero esta persona sigue sufriendo hoy".

"Francisco merece nuestro apoyo no sólo porque él es el sucesor de Pedro, sino porque es un hombre bueno, un pastor santo que hace lo posible por pastorear nuestra Iglesia en tiempos turbulentos", subraya Tobin, quien pide a los fieles "rezar por él, aunque no estemos de acuerdo con algo que él diga o haga".

Cardinal Joseph W. Tobin has prepared a special video message to the people of the Archdiocese of Newark: https://t.co/qXeqsPiNbD