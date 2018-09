En Medellín asumimos el Grito de los pobres, Grito por la vida

(Juan José Tamayo).- Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2018 nos reunimos en Medellín Colombia, en el Centro de Formación Pastoral Santa Laura Montoya, 229 mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños, indígenas, afrodescendientes, provenientes de 19 países de 4 continentes, para conmemorar los 50 años de la 2ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, bajo el lema "Grito de los Pobres, Grito por la vida, Luces y sombras a 50 años de Medellín". De esta manera relanzamos la opción por las personas empobrecidas bajo el modelo socioeconómico de exclusión que prevalece en el continente, como signo predominante de estos tiempos.

Siguiendo el método Ver, Juzgar y Actuar, animados y animadas por la celebración de la vida, desde nuestra fe y con colores, cantos y ritmos del arte creados en medio de las luchas de nuestros pueblos, durante los 5 días de nuestro Encuentro recordamos, reafirmamos y recreamos las intuiciones fundamentales de Medellín 68, en los nuevos contextos y desde las subjetividades actuales.

Vimos

Las agresiones que no cesan a la madre tierra provocada por empresas multinacionales amparadas por los estados, a través de mineras, hidroeléctricas, petroleras, agroindustria y las madereras, y vimos la oportunidad que se abre desde la encíclica Laudato Si Sobre la Casa Común del papa Francisco y los pronunciamientos del Consejo Mundial de Iglesias, nos animan a trabajar mancomunadamente para cambiar ésta realidad.

Si bien de Medellín 68 a hoy las mujeres han ganado espacios significativos en la vida eclesial, persisten la injusticia y la violencia de género, la inequidad y la marginación en la toma de decisiones, en particular en el mundo católico, a pesar de la decisión del Papa Francisco de constituir una comisión especial para estatuir el diaconado de la mujer en la iglesia.

Las causas estructurales de los fenómenos migratorios están en el sistema capitalista neoliberal que enriquece al norte global y empobrece al sur global, explotando y usurpando los recursos naturales apoyados en las armas a su disposición.

El militarismo nacional sigue siendo un poderoso mecanismo de control de la movilización de la sociedad y se hace manifiesto en las bases militares de potencias extranjeras en lugares estratégicos del planeta, en el fortalecimiento de los ejércitos nacionales con altos costos que acarrea para el presupuesto de los países y en formas encubiertas de tipo paramilitar para frenar las justas aspiraciones de reformas mediante la movilización social noviolenta.

Los pueblos originarios si bien han ganado reconocimiento al interior de nuestras iglesias, aún siguen siendo vistos como personas a evangelizar, muchas veces sin reconocer que sus espiritualidades están sosteniendo la armonía del continente. También es lejana en nuestro continente la construcción de una Teología afro Latinoamericana y Caribeña, que exprese las espiritualidades que animan la resistencia de nuestra afroamérica.

Seguimos concibiendo a la niñez y la juventud como mero futuro de nuestras iglesias, comunidades, organizaciones y movimientos, abstrayéndoles en buena parte del presente que viven. Constatamos la violencia de la cual son víctimas y las estigmatizaciones que padecen sólo por ser jóvenes, niñas y niños. Con profunda vergüenza e indignación vimos cómo jerarcas de nuestra iglesia están implicados en graves delitos por abuso a menores.



Juzgamos

Dios Padre y Madre y las espiritualidades de las diversas tradiciones de fe, nos animan a comprender que los animales, las plantas, el agua, los territorios, los ecosistemas son, como nosotras y nosotros, seres vivientes, creados por Dios, sujetos de derechos, y no puede acapararse en pocas manos de la manera voraz como lo venimos presenciando. Los gemidos de la tierra que se expresan en el cambio climático, advierten que la voluntad divina está siendo desacatada.

Dios Madre y Padre nos creó, con iguales derechos y deberes. Del apostolado de las mujeres en las iglesias depende en buena parte su vitalidad, tal como pudo percibirse desde el momento fundante de nuestra fe cristiana. El rol de las mujeres ha sido decisivo, en particular el de María Magdalena, quien fue reconocida recientemente por el papa Francisco como Apóstol de los Apóstoles, recuperando así años de invisibilidad de su papel determinante en la percepción de la voluntad de Dios para la historia.

Dios Padre y Madre se identifica con la población forastera, migrante, desplazada y refugiada; ante esta realidad proclamamos que la migración es un lugar teológico donde Dios se nos manifiesta y nos desafía. Así mismo partimos del hecho de que los bienes de la tierra, la tierra, han sido creados para todas y todos.

Dios Padre y Madre es creador de todos por igual y nuestros orígenes son narrados de manera plural por los diferentes pueblos indígenas y afrodescendientes. La espiritualidad liga al ser indígena a la madre tierra constituyendo una auténtica teología desde el reconocimiento de las plurales identidades basadas en la pachamama, hacia el buen vivir, en la música espiritual negra en la resistencia a la aniquilación del alma.

Si bien la violencia estructural puede generar respuestas violentas de quienes lo padecen, el evangelio de Jesús y otras tradiciones religiosas, animan a la acción noviolenta activa, como motor de transformaciones sociales. Antes que centrarse en las metas a alcanzar, se centran en el cuidado de los métodos para avanzar hacia ellas y antes que pasividad requiere de la valiente decisión de enfrentar con creatividad las injusticias que padecemos.

El llamado evangélico de "hacerse como niños" y "dejad que los niños venga a mí porque de ellos es el Reino de los cielos" rompe con el paradigma adulto-céntrico de la época en que se escribieron los Evangelios y llama a considerar su presente, no solamente su futuro, en una sociedad en la que solo los adultos gozaban de reconocimientos y privilegios. Y más aún pone como referente de quienes pueden acceder al Reino de Dios, a los niños y niñas, pues quien no se hace como ellos y ellas, no puede entrar en el Reino de los cielos.

Actuamos

En el marco de nuestro Encuentro Medellín + 50 pedimos perdón en un sobrecogedor acto en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, a las misioneras de la Madre Laura, a la familia, amigas y amigos de nuestros obispos Monseñor Gerardo Valencia Cano, Monseñor Samuel Ruiz y Monseñor Oscar Arnulfo Romero; a las familias de San José del Nus, amigas de la religiosa Teresita Ramírez y del Sacerdote Jaime Restrepo y a los fundadores del "Movimiento Eclesial Hombres Nuevos para un Mundo Nuevo" de Ocaña, Norte de Santander. Ellas y ellos sufrieron persecución de nuestra jerarquía por ser fieles al Evangelio expresado en Medellín, en su compromiso con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, por su denuncia profética de la injusticia. Con humildad pensamos que estas peticiones públicas de perdón de nuestras iglesias se deben multiplicar.

Nos solidarizamos mediante comunicaciones públicas con las víctimas de la Comuna 13 de Medellín en su exigencia al Estado de protección y búsqueda de personas desaparecidas, como también con la ciudadanía, la iglesia y la comisión de esclarecimiento de Guatemala, ante la persecución de que vienen siendo objeto en su trabajo contra la corrupción y el crimen organizado que ha tocado a altos sectores de poder político de la nación.

También peregrinamos hacia Ituango en apoyo al Movimiento Ríos Vivos, víctimas de la represa Hidroituango. Del mismo modo, una delegación de Medellín + 50 peregrinó hacia Llano Grande en Dabeiba y hacia San José del León en Mutatá para expresar nuestro apoyo moral a quienes en Colombia tomaron la decisión de dejar las armas y seguir exigiendo derechos desde la acción política noviolenta.

Elevamos nuestra solidaridad con el papa Francisco en apoyo a la restructuración de la curia vaticana y su decisión de adelantar transformaciones que permitan devolver a las mujeres el derecho a la toma de decisiones y su ejercicio ministerial y nos unimos a las campañas que por la prevención de la violencia contra la niñez vienen adelantando diversas organizaciones presentes en el Encuentro.

Nos convocamos a reunirnos en nuestros lugares el 14 de octubre, en la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, como un momento significativo de toma de conciencia de su legado y para pedir su fuerza en la lucha por la justicia y la paz, por la que fue capaz de entregar la vida, en fidelidad al seguimiento de Jesús.

Son muchas las articulaciones de diferentes denominaciones y expresiones de fe que se construyen para salvaguardar la madre tierra. Por eso nos comprometemos a continuar en comunión con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Consejo Mundial de Iglesias, la Red Iglesias y Minería, la Red Panamazónica, entre otras, y a sumarnos a la preparación del sínodo de la Amazonía a realizarse en octubre de 2019 junto a movimientos sociales del continente, en el que los pueblos originarios deben tener especial protagonismo. Invitamos, también, a que en cada lugar en que nos encontremos trabajemos por la constitución de grupos de guardianes de la creación de manera permanente, presencial y virtual.

Asumimos, también, la responsabilidad de escribir el libro de la memoria de las mujeres matriarcas profetas y mártires que entregaron su vida en fidelidad al Evangelio, en la defensa de la madre tierra y de todas las vidas del planeta. Del mismo modo, decidimos reunirnos como mujeres el día de María Magdalena para consolidar nuestro proceso de afianzamiento en las iglesias.

Hacemos un llamamiento a las iglesias para que respondan evangélicamente a la dramática situación de las personas migrantes, desplazadas y refugiadas; apoyamos a las iglesias que ya han asumido ese compromiso y llamamos a los gobiernos a acogerles como hijas e hijos de Dios.

Expresamos la decisión de continuar articuladas y articulados al Movimiento por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW) en sus acciones en la frontera de Estados Unidos y México en sus movilizaciones noviolentas de noviembre de 2018 y en su acción en Georgia en conmemoración de los 30 años del asesinato de los jesuitas y de las mujeres que les colaboraban, de noviembre de 2019.

También expresamos la disposición a intercambiar saberes como pueblos originarios y afrodescendientes sobre nuestra espiritualidad desde el saber ancestral, aun sabiendo de la desconfianza que persiste en razón de un pasado "evangelizador" que excluyó, destruyó e invisibilizó la fuerza de nuestras expresiones espirituales propias. Por eso, invitamos a las iglesias a acercarse con humildad a estas fuentes, pues el Evangelio no se puede imponer, solo proponer. Invitamos a nuestra Iglesia Católica en América Latina a recordar su pasado y complicidad con el mal de la esclavitud y sus secuelas, y a reconocer la santidad de las culturas negras forjada desde formas africanas de recordar a los antepasados y sus culturas.

La unción que en nuestro Encuentro propusimos y aceptamos como jóvenes, nos animará a la inclusión de la población juvenil en todas nuestras actividades, sobre la base de que el presente, el futuro y la memoria del pasado, se construyen en el diálogo permanente entre las generaciones.

Finalmente, pedimos a nuestro Dios Padre y Madre que nos ayude a ser fieles a la palabra dicha en este Encuentro Medellín + 50 y a los sentimientos que afloraron contagiándonos de la energía esperanzadora en un mundo mejor, que será posible con el empeño de las mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes indígenas, afrodescendientes, mestizos, que estuvimos presentes físicamente y de quienes se conectan espiritualmente desde distintos lugares del planeta, gracias a la labor de los medios de comunicación amigos que lo difundieron por todo el mundo.

Medellín, 1 de septiembre de 2018

Siguen firmas.No.

NOMBRE Y APELLIDO

ORGANIZACIÓN

PAÍS

1

Mons. Raúl Vera López

Obispo de Saltillo co-presidente Sicsal (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina "Oscar Arnulfo Romero").

México

2

Nidia Arrobo R.

Fundación Pueblo Indio Ecuador

Ecuador

3

Hildelisa Preciado

Sicsal

México

4

Amparo Beltrán

Sicsal

Colombia

5

Gabriel Coderch

Centro Oscar Arnulfo Romero

Cuba

6

Angelo García Rivera

Red de Esperanza y Solidaridad

Puerto Rico

7

Luis Carlos Marrero

Centro Oscar Arnulfo Romero

Cuba

8

P. Javier Giraldo, s.j.

CINEP-Colombia

Colombia

9

Armando Márquez Ochoa

Sicsal

El Salvador

10

Sulman del Pilar Hincapié Rojas

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

11

Guido De Schrijve

Sicsal

Bélgica

12

Joaquín Sánchez Sánchez

Sicsal

España

13

Fernando Bermúdez L.

Sicsal

España

14

María Elena Fernández

Encuentro de Teología Salta

Argentina

15

Abilio Peña Buendía

Sicsal Oscar Romero

Colombia

16

Hna. María Alfonso

Misionera Madre Laura

Colombia

17

Hna. Magnolia Parra Gaviria

Misionera Madre Laura

Colombia

18

Hna. Lucía Lopera Londoño

Misionera Madre Laura

Colombia

19

Maribel Gorostiza

Comunidad Santo Tomás de Aquino

España

20

Hna. Herminia Campo

Misionera Madre Laura

Colombia

21

Gloria Cavanna

Comunidad Santo Tomás de Aquino

España

22

Héctor Torres

Laico

Colombia

23

Juan Oscar Pérez

Laico - Universidad Nacional

Colombia

24

Hna. Luz Enith Quintero Q.

Misionera Madre Laura

Colombia

25

Hna. Rosalba Ortiz A.

Misionera Madre Laura

Colombia

26

Hna. Luz Nelly Álvarez

Misionera Madre Laura

Colombia

27

Hna. Helena Santamaría

Hermanitas de la Asunción

Colombia

28

Hna. Margarita Inés Pino U.

Misionera Madre Laura

Colombia

29

Hna. Luz Dary Salazar R.

Misionera Madre Laura

Colombia

30

Hna. Ana María Palomino C.

Misionera Madre Laura

Colombia

31

Gilma Rojas Valencia.

Laica

Colombia

32

Hna. Norma Inés Bernal

Hermanas de María Auxiliadora

Colombia

33

Gustavo Hernádez

Laico Católico

Colombia

34

P. Tarcisio Gaitán c.p.

Religioso Pasionista

Colombia

35

Hna. Leidi Pico Rodríguez

Misionera Madre Laura

Colombia

36

Lucero Arias

ARCWP

Colombia

37

Rv. Emilie Smith

SICSAL

Canadá

38

Hna. Blanca M. Rojas

Hermanitas de la Asunción

Colombia

39

Hna. Piedad Berrio A.

Hermanitas de la Asunción

Colombia

40

María Irene Bonilla G.

Instituto de Misioneras Seculares

Colombia

41

Nidia Cristina Suárez L.

Instituto de Misioneras Seculares

Colombia

42

María Jesús Viejo Díaz

Instituto de Misioneras Seculares

Colombia

43

Nora Estrada Morales

Instituto de Misioneras Seculares

Colombia

44

Maura Cecilia Celis Cortes

Instituto de Misioneras Seculares

Colombia

45

Fr. Edgar Santos

Franciscano San Pablo Apóstol

Colombia

46

Ana María Sánchez

Comunidad Villa Francia

Chile

47

Hna. Luz Marina Londoño

Hermanita de la Asunción

Colombia

48

Hna. Esther Firia Yepez Gil

Misionera Madre Laura

Colombia

49

P. Guillermo León Acosta

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

50

Fernando Quintero

CEBs Ocaña Santander

Colombia

51

Hna. Yolanda García R.

Misionera Madre Laura

Colombia

52

Cecilia Naranjo B.

Justicia y Paz

Colombia

53

Rvdo. Pablo Noguera

Iglesia Presbiteriana

Colombia

54

Wilbert Palencia G.

Cristianismo Liberador

Colombia

55

Rogelio Bernal V.

Comunidad de Hermanitos de Foucauld

Colombia

56

Elena Patricia Olivares M.

Cristianismo Liberador

Colombia

57

Snaider Smith Cantillo P.

Cristianismo Liberador

Colombia

58

Esteban Arias

CEDEBI

Colombia

59

Hna. María Soledad Reina

Dominica de la Presentación

Colombia

60

Hna. Beatriz Alicia Charria

Dominica de la Presentación

Colombia

61

Hna. Teresita Cano

Dominica de la Presentación

Colombia

62

Héctor Gómez

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

63

Carlos Sánchez

Iglesia Menonita

Colombia

64

Javier Márquez

Iglesia Menonita

Colombia

65

Oscar Quinto Mosquera

Iglesia Menonita, Comunidad Medellín

Colombia

66

Sean Cleary

SICSAL-Edmund Rice Centre, Sydney

Australia

67

Gerardo Duré

SICSAL

Argentina

68

Maricarmen Montes

SICSAL

México

69

Hervi Lara Bravo

SICSAL

Chile

70

José Frías

SICSAL

Chile

71

José Luis Cortez

CEB´s

Nicaragua

72

Daylins Rufín Pardo

Centro Oscar A Romero

Cuba

73

Julín Acosta

Casa del Caribe y SICSAL

República Dominicana

74

Carlos Amboya

Fundación Pueblo Indio

Ecuador

75

Juan José Tamayo

Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII

España

76

María Aurora Bailón I.

Seglares Claretianas

Colombia

77

Elvia Vallejo

Pax Christi, Medellín

Colombia

78

Luis Carlos Bernal

Pax Christi, Medellín

Colombia

79

P. Alberto Franco

M. Redentorista. Comisión Justicia y Paz

Colombia

80

Hna. Blanca Pérez

Misionera Madre Laura

Colombia

81

P. Vidal Rivas

Iglesia Episcopal

EE. UU.

82

Hna. Gloria I. González C.

Misionera Madre Laura

Colombia

83

Luis Ángel Suárez

Mesa Ecuménica por la Paz - Centro Comunitario La Sierra-Medellín

España

84

Marta González

Mesa Ecuménica por la Paz - Centro Comunitario La Sierra-Medellín

Colombia

85

José Fabio Naranjo

MIIC-PAX Romana

Colombia

86

Dagoberto Jose Kerguelen Gonzalez

CEB´s U. Cristianismo Liberador

Colombia

87

Carolina Claros

Reserva Campesina, Puerto Asís Putumayo

Colombia

88

Mario Jurado

Comité Estudiantil Caldono, Cauca

Colombia

89

Yamile Advincula Mina

Consejo Río Naya Valle del Cauca

Colombia

90

Benjamín Sierra

Consejo Jiguamiandó

Colombia

91

Oberto Beltrán

Comunidad Pedeguita y Mancilla

Colombia

92

Henry Alberto David C.

Comunidad Vida y Trabajo La Balsita, Dabeiba

Colombia

93

Luz Nelly Meneses

Víctimas Argelia, Cauca

Colombia

94

Nidiria Ruíz Medina

Río Naya, Valle del Cauca

Colombia

95

Mary Carmen Gayarre I.

Mujeres por la Vida

España

96

Rvda. Olga Lucía Álvarez

ARCWP

Colombia

97

Hna. Constanza Arango

Conferencia Religiosos Colombia, CRC.

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

98

Teresa Parra Y.

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

99

Leopoldina Mendoza

Comunidad Base

Colombia

100

Hna. Maritze Trigos T.

Hna Dominica de la Presentación Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

101

Sol Ángela Hoyos

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

102

Clara Inés Rubio

Misionera Laica Madre Laura

Colombia

103

Hna. María Pilar Cumba

Religiosas Sagrado Corazón

España

104

José Vicente López

Comunidades Campesinas, Santander

Colombia

105

Rocío E. Betancur P.

Laica Católica

Colombia

106

Hna. Rosalba Arismendy

Misionera Madre Laura

Colombia

107

Martha Inés Asprilla Pino

Iglesia Católica Quibdó

Colombia

108

Rvdo. Ricardo Mayol

Iglesia Bautista - Consejo Euménico

Puerto Rico

109

Miryam González

CEBs. Neiva, Huila

Colombia

110

Karen Daniela Castilla A.

CEBs. Ocaña Norte de Santander.

Colombia

111

Eduardo José Sánchez L.

CEBs. Ocaña, Norte de Santander

Colombia

112

Hna. Elba D´Erizan Vera

Misionera Madre Laura

Venezuela

113

Hna. Francy Marcely Atuesta O.

Misionera Madre Laura

Colombia

114

Rocío E. Betancur

Laica

Colombia

115

Hna. Orlanda Montoya

Misionera Madre Laura

Colombia

116

Hna. Beatriz E. Arango

Misionera Madre Laura

Colombia

117

Hna. Ana Ruth Peña Buendía

Misionera Madre Laura

Colombia

118

Santiago Pérez Z.

MIIC

Colombia

119

Saúl Mosquera

ACPDB U. - Cristianismo Liberador

Colombia

120

Ángel María Páez Gómez

CORPHUS

Colombia

121

Abelino A. Arrieta Sánchez

CEB´s

Colombia

122

P.Wilson Sabalza

Mesa Ecuménica por la Paz - Cristianismo Liberador

Colombia

123

José Atehortua

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

124

Evaristo Villar Villar

Comunidad Santo Tomás de Aquino

España

125

Gloria Esther Almario

CEB´s Neiva Huila. U. - Cristianismo Liberador

Colombia

126

Yesmina Sanabria Lobo

CEB´s Ocaña Santander. - Cristianismo Liberador

Colombia

127

Hilda Inés Vargas

Comunidades Campesinas Santander

Colombia

128

Jorge A. López V.

Comunidades Campesinas Santander

Colombia

129

Edgar Beltrán

Comunidad Católica Illinois

EE. UU.

130

Gustavo Adolfo Parada Hernández

Cristianismo Liberador

Colombia

131

Rvdo. Dayro de Jesús Aranzalez C.

Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana

Colombia

132

Rvdo. Luis Fernando Sanmiguel

Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana

Colombia

133

Rvdo. Isay Pérez Benavides

Corporación Honorable Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana

Colombia

134

Jesús Muñoz Contreras

Grupo Monseñor Oscar Arnulfo Romero

Cuba

135

Juan Fernando Puerta

Colectivo indígena EUMARA, Medellín

Colombia

136

Benjamín Julia Márquez

Pan y Paz

Colombia

137

Juan Oscar Pérez

Universidad Nacional

Colombia

138

Hna. Elizabeth Gómez V.

Hermanas del Sagrado Corazón

Colombia

139

P. Avelino Pabón S.

Sacerdote. Santa Madre Laura Montoya

Colombia

140

Leila Rosa Betancourt Diez

USEMI

Colombia

141

Magdalena Vargas Pies Chacu

USEMI

Colombia

142

Patricia Patiño Muñoz

USEMI

Colombia

143

Fr. Jorge Iván González

Provincia de S. Pablo

Colombia

144

Isabel Cristina Gallego

World Vision

Colombia

145

Miriam Zárate Durier

Casa Bíblica Laures. Medellín

Colombia

146

Warner Benitez

Artista Mural Comunitario

Colombia

147

Anne Stickel

Artista Mural Comunitario

Alemania

148

Mary Luz Aguirre P.

Mural Comunitario

Colombia

149

P. Constantino Gutiérrez

Etnias Conferencia Episcopal Colombiana

Colombia

150

Roberto Solarte

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

151

Rocío E. Betancur P.

Laica

Colombia

152

Jenny Valencia M.

USEMI

Colombia

153

Lizeth Prieto García

Pan y Paz

Colombia

154

Martha Córdoba Rubio

Colectivo Indígena EUMARA-Medellín

Colombia

155

María Rosa Miticanoy

Colectivo Indígena EUMARA-Medellín

Colombia

156

Hilda Domicó Bailarín

Colectivo Indígena EUMARA-Medellín

Colombia

157

María Fabiola Carupia

Colectivo Indígena EUMARA-Medellín

Colombia

158

Hna. Gloria Nelcy Castaño

Hnas. Pasionistas

Colombia

159

Brayan Márquez R

Pan y Paz

Colombia

160

Miriam González

Cristianismo Liberador

Colombia

161

Aldemar Macías Tamayo

Alcaldía de Neiva

Colombia

162

Hna. Josefina Caviedes

Compañía de María

Colombia

163

Hna. Virginia Gómez

Compañía de María

Colombia

164

Martha Inés Romero

Pax Christi Internacional AL y Caribe

Colombia

165

Curtis Kline

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO

Colombia

166

Katie Kline

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO

Colombia

167

Rvdo. John Hernández

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO

Colombia

168

Hno. John Garcés Montenegro

Misionero Santa Laura

Colombia

169

Dominique Bayet

Laico

Colombia

170

Rafael Rojo

Comundad Santo Tomás de Aquino, Madrid

España

171

Herminda Muñetón Saavedra

Mapiripán, Meta

Colombia

172

Luis Secué Dagua.

Comunidad Nasa Putumayo

Colombia

173

Hna. Felicité Ndanga

Misionera Madre Laura

Kongo

174

Hna. Dorcas Malumba

Misionera Madre Laura

Kongo

175

Hna. Elvira J. González

Misionera Madre Laura

Venezuela

176

Hna. Lucía de Jesús Lopera

Misionera Madre Laura

Colombia

177

Hna. Consuelo Lopera

Misionera Madre Laura

Colombia

178

Hna. Blanca Lía Pérez O.

Misionera Madre Laura

Colombia

179

Hna. Rosa E. Cadavid C.

Misionera Madre Laura

Colombia

180

Hna. Esther William Pineda O.

Misionera Madre Laura

Colombia

181

Nohelia Valencia

Mesa Ecuménica

Colombia

182

Rvda. Gloria Ulloa

Consejo Mundial de Iglesias

Colombia

183

Luz Dary Guerrero Ramírez

Casa Bíblica

Colombia

184

Isabel Cristina Gallego

World Vision

Colombia

185

José Restrepo

Desde Abajo

Colombia

186

Carlos Fernando Sánchez

PAN y PAZ

Colombia

187

Hna.Clara C. Lagos

Hijas de San José, M.E.P

Colombia

188

Lisbet Montoya

SUMAPAX. Contacto 10 FM

Colombia

189

Ana María Arango

Colombia Informa

Colombia

190

Natalia Duque V

Colombia Informa

Colombia

191

Mauro Castagnaro

Periodista

Italia

192

María Elvia Vallejo

Pax Christi Medellín

Colombia

193

Luis C. Bernal R.

Pax Christi Medellín

Colombia

194

Héctor A. Torres

Laico Católico

Colombia

195

P. Juan Carlos Toro Vélez

Fe de Jesús

Colombia

196

Luis Madara

Laico Reportero Independiente

México

197

Blanca Marina Rojas

Mesa Ecuménica por la Paz

Colombia

198

Vanessa Andrea Cubillos A.

Seminario Bíblico Menonita

Colombia

199

María Gladys Ossa R.

IMA (Instituto Misionero de Antrop.)

Colombia

200

María Stella Jaramillo

IMA (Instituto Misionero de Antrop.)

Colombia

201

María Piedad Toro

CEBs. Laica

Colombia

202

P. Hernán T. Monsalve

Iglesia Misionera Católica

Colombia

203

Javier Meneses

Iglesia Misionera Católica

Colombia

204

Isabel Zuleta

Movimiento Ríos Vivos

Colombia

205

Rudy Estella Posada

Movimiento Ríos Vivos

Colombia

206

Oliva Gómez

Movimiento Ríos Vivos

Colombia

207

Maily Márquez

Iglesia Evangélica Luterana de Colombia IELCO

Colombia

208

Rvdo. Pablo José Noguera

Iglesia Presbiteriana

Colombia

209

Stephanie González

World Vision

Colombia

210

Humberto Bustamante

World Vision

Colombia

211

P. Juan Carlos Osorio

Diócesis de Caldas

Colombia

212

Hna. Maruja Hernández

Religiosa Sagrado Corazón

Colombia

213

Rodrigo Arias

Laico Franciscano

Colombia

214

Rocío Betancur

Laica Católica

Colombia

215

Mons. Rodrigo Montoya

Iglesia Misionera Vetero Católica

Colombia

216

Stephen Jaimes

Depaul University Chicago

EE.UU

217

Ana María Bidegain

Universidad de la Florida

EE.UU

218

Diego Ramos

Grupos Cristianos

Argentina

219

Ángel María Paez Gómez

Cristianismo Liberador

Colombia

220

Elena Patricia Olivares M.

Cristianismo Liberador

Colombia

221

Laurent Julián Hernández

Cristianismo Liberador

Colombia

222

Lucena Durán Pinto

Cristianismo Liberador

Colombia

223

Carlos Enrique Angarita

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

224

José Fernando Castrillón

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

225

John Carlos Pumacaya

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

226

Rudy Giovani Rodríguez N.

ASODEAAP

Colombia

227

Yolanda Reyes

Mesa Ecuménica por la Paz. Iglesia del Pacto

Colombia

228

Omar Fernández

Mesa Ecuménica por la Paz.

Colombia

229

Jhony Perea Martínez

Iglesia Jesús el Buen Camino

Colombia