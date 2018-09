Mujeres unidas a favor de la mujer maltratada

La Corte Provincial de Justicia de Manabí, el Consejo de la Judicatura, la Asociación de Mujeres Santa Martha, y la Pastoral Social Cáritas presentaron a 120 Grupos de Apoyo que trabajan y se capacitan para acompañar a las mujeres que sufren maltrato en Manabí.



En la apertura del acto la Sra. Reina Barahona González, Coordinadora de la Asociación Provincial de Mujeres Santa Martha y de la Pastoral de la Mujer, pidió a las autoridades de justicia presente que la formación que van a impartir sea de calidad, y que el cambio de autoridades no implique un cambio en los procesos que las mujeres han iniciado contra la violencia.



Por su parte, Mons. Lorenzo Voltolini, destacó los 4 principios que orientan el desarrollo de la convivencia social, señalados por el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica La Alegría del Evangelio.

El tiempo es superior al espacio.- El tiempo tiene que ver con procesos y el espacio con etapas, para las mujeres que se van a formar es importante poner procesos, que crean que los procesos que han puesto en acto son buenos



La unidad prevalece sobre el conflicto.- La iniciativa de unirse para enfrentar la violencia es buena, unidas conseguirán más rápido los propósitos. Buscar siempre la unidad fortalece, la dispersión lleva a los conflictos.



La realidad es más importante que la idea.- Si juntamos solo ideas llegamos a las ideologías y estas a las tiranías y a las dictaduras. Hay muchas formas de ocultar la realidad de la violencia a la mujer.



El todo es superior a la parte.- Es necesario tener una perspectiva muy amplia de la violencia a la mujer, no verlo como un caso aislado.





La Dra. Paulina Sabando Espinales, Presidenta de la Corte Provincial de Justicia exhortó a erradicar la violencia de la mente tanto de hombres como de mujeres. La mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones es un mundo sin violencia, manifestó. Se comprometió a agilitar los procesos de atención a las víctimas.



El Delegado Provincial del Consejo de la Judicatura, Dr. José Verdi Cevallos, vio la necesidad de crear una hoja de ruta para erradicar la violencia contra la mujer, el machismo, etc.. Exigir a las autoridades ayuda y mecanismos institucionales para la prevención.



Daniela de la Fuente, en nombre de la Asociación Santa Martha, resaltó los 28 años que esta lleva de luchas. Informó que el Estado no ha construido en Manabí una casa de acogida para la mujer maltratada pero de ahora en adelante tendrán 120 casas de acogida porque cada mujer se convertirá en protectora de la mujer. Invitó también a las autoridades a no ver los problemas del maltrato desde la oficina sino desde abajo para construir una cultura de paz. No se puede minimizar el sufrimiento de la mujer. La capacitación también debe ser para la policía, el Teniente Político, las autoridades que están más cerca a las comunidades.



Dentro de la sesión se firmó el acta constitutiva del grupo de apoyo a la mujer que sufre violencia. El evento se desarrolló en el Odeón Luis Alfredo Carvajal, junto a la Catedral de Portoviejo, y estuvo animado por el grupo de baile de la Asociación Santa Martha de Crucita.