Wuerl se postra por las víctimas de los curas pedófilos en una misa penitencial en Washington

El cardenal Donald Wuerl de Washington, quien fue culpado por fallar en lidiar con los sacerdotes pedófilos en Pensilvania, se postró el viernes como una señal de arrepentimiento en una misa dedicada a las víctimas.

El cardenal de 77 años, que era obispo en el noreste de Estados Unidos, se tendió en el suelo para abrir una "misa de penitencia" en la catedral de San Mateo, en Washington.

"Nuestras oraciones van a aquellos que han sido víctimas de graves abusos del clero y el ultraje de una respuesta inadecuada", dijo el prelado, que anunció esta semana que quiere viajar al Vaticano para presentar su dimisión al papa Francisco.

"Uno debe estar preparado para hacer lo que sea necesario, incluido el retiro y esta acción de mi parte será un aspecto esencial de la curación" de la iglesia, escribió en una carta a los sacerdotes de Washington.

Una investigación de un fiscal del estado de Pensilvania publicada en agosto reveló los abusos sexuales perpetrados durante décadas por más de 300 "sacerdotes depredadores": al menos mil niños fueron víctimas de sus acciones, que fueron encubiertas por la iglesia católica de ese estado.

En el informe final, escrito por un jurado popular, el cardenal Wuerl, que fue obispo de Pittsburgh de 1988 a 2006, es citado muchas veces como uno de los responsables eclesiásticos que ayudó a sofocar el escándalo.

Ha habido numerosos pedidos por su renuncia, incluso de su propio clero.

El cardenal se defendió en una declaración, asegurando que el informe demostraba que había "actuado con diligencia, en interés de las víctimas y para evitar nuevos abusos".

El cardenal Wuerl





Sus partidarios argumentaron que había sancionado a algunos sacerdotes e incluso se había resistido a una orden del Vaticano de reinstaurar en sus funciones a un depredador.

Pero el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, lo acusó de mentir:

"Muchas de sus declaraciones después del informe del gran jurado están en directa contradicción con los documentos internos y los archivos secretos de la iglesia, y sus declaraciones engañosas solo se suman a los esfuerzos de disimulación".

Antes de la publicación del informe, la iglesia católica ya había sido sacudida por la renuncia a finales de julio del cardenal Theodore McCarrick, de 88 años, por cargos de abuso sexual contra un adolescente que se remonta a varias décadas atrás.

El viernes, en la misa, un fiel que fue víctima de un sacerdote cuando solo tenía 13 años, encendió una vela con el obispo Wuerl. Michael Nugent explicó a la asamblea que fue liberado de este "secreto" cuando tenía 55 años cuando alguien le dijo "no fue tu culpa".

"Viste la cara de un sobreviviente", dijo el cardenal a un grupo de seminaristas. "Recuerda que cada víctima tiene una cara y nunca es demasiado tarde para decir lo siento".

El obispo de San Diego publica una lista de ocho sacerdotes acusados de abusos

Mientras tanto, la diócesis de San Diego, California, Estados Unidos, difundió este viernes una lista de ocho sacerdotes, algunos ya muertos, acusados de cometer presuntos abusos sexuales contra menores.

La revelación de estos nuevos casos, en medio del escándalo que vive la Iglesia católica, "es una respuesta al momento terrible en que nos encontramos", dijo el obispo Robert McElroy.

La diócesis resolvió 144 reclamos de abuso sexual infantil por parte de 48 sacerdotes y un empleado laico.

Los acusados

El reverendo Raymond Etienne fue sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino y párroco asociado en la parroquia San Antonio de San Bernardino de 1980 a 1988, donde habría agredido sexualmente a seminaristas.

Respecto al reverendo J. Patrick Foley, fue suspendido del ministerio hasta que se juzgó porque abusó de dos muchachos del área de Sacramento, cuyos padres fueron amigos del sacerdote.

El reverendo José Chavarin. Nacido en México, sirvió en Mary Star of the Sea en La Jolla desde 1986 hasta 1991, la diócesis recibió informes de que Chavarin había abusado sexualmente de tres niños mientras estaba en San Diego. Los hechos involucraron a dos hermanos en 1986 o 1987, y un niño no relacionado que fue abusado entre 1985 y 1988.

Richard Houck mientras estuvo en Most Precious Blood en 1977, abusó sexualmente de un monaguillo de 10 años, según la diócesis. Cuando la víctima denunció este abuso en 2004, la diócesis pagó un acuerdo y la víctima no persiguió el asunto en la corte.

El reverendo George Lally, como pastor asociado en St. Mary en El Centro entre septiembre de 1970 y febrero de 1972, abusó presuntamente de un niño.

Mientras era párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Caléxico, monseñor Mark Medaer presuntamente abusó de un niño en 1982.

(RD/Agencias)

El obispo McElroy