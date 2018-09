El arzobispo de Portoviejo (Ecuador) cambia el palacio episcopal por un monasterio

Paso a paso, su mirada se detenía en cada uno de los espacios por los que anduvo los últimos 25 años de su vida.

"No es mi último recorrido porque volveré a Portoviejo algún día, pero quizás sí sea la la última vez que lo haga como arzobispo de Portoviejo", dijo, mientras caminaba sobre una de las cúpulas de Catedral.

Subir las escaleras para llegar al 'cielo' de la Catedral no fue cansado para él. "A veces las subía hasta tres veces al día", contó con su característico buen humor.

Esto fue el pasado viernes, después de brindar una rueda de prensa en la que dio a conocer que el papa Francisco aceptó su renuncia al arzobispado de la arquidiócesis de Portoviejo, la que presentó hace cuatro años.

El anuncio lo hizo junto a otras autoridades de la iglesia católica en Manabí.

Motivación

Dedicarse a la vida "contemplativa" es la principal razón de monseñor Voltolini para dejar el Arzobispado de Portoviejo, contó.

Por eso en noviembre de este año va a vincularse como aspirante a monje en el Monasterio Trapense de Santa María del Paraíso, en Salcedo, provincia de Latacunga.

Voltolini explicó que su pedido para ingresar al Monasterio y hacer el noviciado ya ha sido aceptado por esa orden.

Señaló que lo monjes trapenses no siempre aceptan a sacerdotes y a obispos. Sin embargo, han reconocido el camino que ha hecho con ellos y lo han aceptado para que haga el proceso como aspirante hasta convertirse en un monje, indicó.

"Confío al Señor estos buenos propósitos", refirió.

Esto significaría que Voltolini pasará a la vida contemplativa y de permanente oración.

(RD/Agencias)

Voltolini, con el Papa





Carta de despedida de monseñor Voltolini

Portoviejo 14 de septiembre del 2018

11vo aniversario de Arzobispo de Portoviejo

Yo prefiero el paraíso!!!



Queridos amigos



El Santo Padre ha aceptado mi renuncia de Arzobispo de Portoviejo que le presenté todavía el pasado mes de julio.



Tengo "solo" 70 años, de los cuales he vivido 11 en Poncarale, 15 en Seminario, 5 a Passirano como vicario parroquial, 14 a Latacunga como párroco y cerca de 25 in Portoviejo. 44 años de sacerdocio de los cuales cerca de 25 come obispo.



Me siento bastante cansado espiritualmente, y pienso que muchos lo hayan notado, sobre todo después del terremoto del 2016, que ha convulsionado el ritmo de mi vida y la de toda la Arquidiócesis di Portoviejo.



Pienso sea sabio dejar a otro más joven e capaz de administrar una Iglesia local in crisis positiva di crecimiento.



Desde el año 2007 he frecuentado regularmente cada año el monasterio trapense de Santa María del Paraíso en Salcedo, provincia de Cotopaxi, Ecuador, cerca de la parroquia que me confiaron como párroco en Latacunga. En el año 2014 presenté al Superior del monasterio el pedido formal para ser aceptado, cuando se me concediera, en la comunidad monástica, no come huésped sino come miembro monje de la comunidad.



Al presentar las renuncia, he contado al Santo Padre también este hecho y él me ha concedido esta gracia, por eso, en noviembre, entraré al monasterio para ser un monje más de Santa María del Paraíso.



Espero poder visitar Italia, antes de entrar al noviciado, después del postulantado, para despedirme de todos porque no sé si, una vez hecho monje (sin dejar de ser obispo, naturalmente), podré volver a Italia.



Pido a todos un recuerdo especial en sus oraciones. Por lo que a mí me concierne, prometo que estarán siempre presentes en mis oraciones que, en el monasterio ocupan más de cinco horas cada día. Los tendré conmigo también en el trabajo manual y en las actividades monásticas.



Cuando vine al Ecuador no pensaba absolutamente en el monasterio, porque nunca había estado viviendo en uno. Sin embargo la vida misionera y la de obispo me han hecho entender que, sin la oración y una vida interior profunda, la Iglesia no progresa ni sobrevive.



Ahora estaré a disposición de todos, más que cuando párroco u obispo, porque en la vida contemplativa podré llegar a todos en el Señor con un auxilio que les refrescará a ustedes en la fe y me preparará a mí al encuentro con Dios para siempre.



El superior de la comunidad que me recibirá, un día dijo, en broma, a un Obispo: "Usted que ha vivido tanto tiempo como Obispo, venga al monasterio para morir como cristiano". Cuando me contaron de esa invitación hecha a otro yo me dije en seguida: "esa invitación es para mí", y ahora el Señor está realizando lo que pensé.



Agradezco y recuerdo a todos. No huyo del mundo, sino que entro en él desde una dimensión distinta, la dimensión contemplativa.



Con san Felipe Neri digo con toda alegría: "Yo prefiero el Paraíso". Amén.



Siempre más de todos y para todos



+ Lorenzo Voltolini

Del Paraíso