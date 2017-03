Toño Casado: "En este momento, la sociedad necesita, más que nunca, la figura de Jesús"

(Jesús Bastante).- Hoy nos acompaña Toño Casado, que nos viene a hablar de una nueva etapa. En los últimos tiempos le hemos tenido aquí para hablar de un proyecto que llevaba persiguiendo hacía muchos años. El proyecto vio la luz, al fin. Estamos hablando de "33", ese magnífico musical del cual es autor, genio y figura.

"33" inicia una nueva etapa, cuéntanos.

"33" estuvo a punto de estrenarse en la Gran Vía madrileña, pero ese año cayeron casi todos los musicales que se iban a estrenar, "Los miserables", "El hombre de la Mancha", y también "33".

Pero, nosotros no nos resignamos a que no se haga porque pensamos que en este momento la sociedad necesita, más que nunca, la figura de Jesús. Redescubrir su mensaje de esperanza. Como esto, nosotros lo hacemos a través del arte y pensamos que puede llegar a muchas personas, hemos decidido volver a la carga y representar "33" en Madrid.

¿Cómo lo vais a hacer?

La idea es representarlo todos los meses, seguramente los sábados por la tarde. Hacer dos sesiones, a las cuales pueda acudir todo el mundo que quiera sacando sus entradas, a un precio súper económico, para que puedan ir los chavales jóvenes y las familias, y que eso no sea una dificultad.

Estamos contando con el apoyo de distintas personas, instituciones, para lanzarlo adelante.

Entre ellas, Religión Digital. Tuvisteis una suerte de rentrée hace poco, en Puertollano.

Sí. Hemos hecho una nueva versión de este concierto-musical, porque todavía no es el musical, musical; con bailes. Eso será cuando esto progrese un poco más. Aún así, es un concierto dramatizado, con un vestuario precioso y muy moderno, y el mensaje sigue siendo el mismo, el de jesús.

Lo representamos en Puertollano para 1.400 personas. Salieron muy impactados. Luego, celebramos al día siguiente, con la comunidad salesiana de allí, la eucaristía. Porque nosotros, lo hacemos desde nuestra misión como cristianos. Con la productora que hemos creado, nuestra misión es llevar el mensaje de Jesús.

Y ahora, el 25 de marzo, actuais aquí, en Madrid. ¿Dónde, cuándo y cómo?

Os doy el avance de los próximos que están programados. El primero, es el 25 de marzo en el colegio "Santa María del Yermo". Podréis encontrar aquí, en RD, el enlace para poder coger las entradas, y la dirección. Está en Madrid, en Islas Filipinas. El colegio nos lo han dejado las dominicas.

Después, en el teatro que nos han dejado los escolapios, en el "Colegio Calasancio", que está en Conde de Peñalver, y que se representa el día 22 de abril, sábado, por la tarde. También os invitamos a que acudáis con vuestra gente, vuestra parroquia, amigos y familias.

Entonces, hasta que se consiga el gran objetivo de ese teatro que teníais proyectado, llevar "33" a colegios y a teatros de instituciones, es un proyecto interesante también, de hacer Jesús un poco itinerante, y encontrar caminos para que llegue.

La idea es "buscarse las habichuelas", y nosotros tenemos recursos en la propia Iglesia para poder hacerlo. En los colegios hay grandes teatros, unos mejor preparados y otros menos, pero se pueden utilizar. Y como la misión de las congregaciones religiosas y de la Iglesia, es llevar el mensaje de Jesús, y la nuestra también, creemos que nos podemos unir.

Estamos ahora en la fase de reunir a diferentes personas, empresas e instituciones para hacer que esto se lleve adelante.

¿Por qué "33" es un elemento útil para la evangelización?

Me ha sorprendido que, cuando lo hemos hecho ha llegado a muchas personas. Se han emocionado porque ven el mensaje de Jesús de una manera clara. Y otras, que no tienen nada que ver con la Iglesia, agnósticas o ateas, se han sentido muy impactadas porque han descubierto a Jesús, en cierta manera.

Yo creo, que en la Iglesia siempre tenemos que intentar buscar recursos para hacer que el evangelio de Jesus llegue.

El evangelio de Jesús a veces no llega, porque los medios que utilizamos no son buenos. Los aburrimos, y ante gente dormida o espantada, no se puede trasmitir un buen mensaje.

¿Hay solución a ese no-cambio de lenguaje?

Creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande en la Iglesia, para poder hablar y comunicarnos. Dentro la Iglesia hay mucha riqueza, y en muchas ocasiones se queda dentro, porque no la sabemos expresar.

Es como si vas a hablar a los indios del Amazonas, y te diriges a ellos en español o en inglés. Lo normal, es que hables en su idioma y con sus categorías para que ellos te entiendan.

Urge, en la teología (ya lo decía mi profesor hace veinte años), una reformulación de nuestra fe para que la gente nos entienda. Evidentemente, cuando el mensaje de Jesús llega a las personas, las llena de esperanza y las transforma.

Entonces, a veces el problema es el medio. Incluso en la Iglesia de los protestantes, en cuanto a la música, nos llevan mil años. Vamos muy despacito.

Me comentabas antes, que en la JMJ de Polonia, sí que veías que algunos otros países católicos, tenían una utilización de esos elementos musicales y visuales, que son fundamentales para las generaciones nuevas, que han nacido en lo digital, y que no leen tanto como nosotros antes.

Los polacos, son gente maravillosa que nos acogió muy bien. Son encantadores. Llegabas a una iglesia y tenían un montaje de música que yo no he visto en España en ningún sitio; unos montajes de instrumentos, con microfonía, de coros espectaculares, unas orquestas, unas monjas bailando... Y no les daba ningún miedo. Gente que iba sotana, porque allí, van todos con ella. Al final, el tema de los uniformes es secundario, lo importante es lo que llevas en el interior.

Y cómo eres capaz de sacarlo al exterior.

Seminaristas, con sotana de arriba a abajo, que tocaban rock como los mejores de Liverpool. Y yo veía el gran esfuerzo que había hecho la Iglesia polaca, que no creo que fuese solo para la JMJ, sino de antes, para llegar a los jóvenes, y para llegar a la sociedad. Y eso que es una sociedad muy religiosa.

Pienso que en España se hacen grandes esfuerzos. Por ejemplo, en la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero está haciendo un gran esfuerzo para unir a los músicos y para darles a conocer. Creo que son cosas que Iglesia en general, los obispos, tienen que apoyar y tienen que difundir.

"33". Vamos a animar. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas?

Las podéis conseguir en este enlace, ahí pincháis y podéis coger las entradas, que son muy baratas, como veréis.

¿De cuánto estamos hablando?

De 10 €, que es como ir al cine. Incluso queremos hacer que haya empresas o particulares que económicamente puedan dar dinero, para que pueda ser más barato para la gente joven o para las familias. Que sean asequibles y puedan verlo, porque pensamos que puede hacer mucho bien.

Y si cogéis las entradas, os esperamos el día 25, que aunque ya van muchas entradas vendidas, todavía quedan. Y también para el día 22 de abril, que ese, sí que es un teatro grande y será una gran fiesta.

Y nos seguirás contando las siguientes iniciativas, porque esperamos que todos los meses, y si puede ser varias veces, podamos seguir llevando "33" adonde sea.

Adonde quiera el viento, adonde quiera el Señor, y adonde queramos nosotros. Yo he aprendido que los santos son muy cabezones, y cuando algo se les mete en la cabeza, no paran. Cosas que, a veces, nosotros dejamos de hacer, por la razón que sea. Pero en la Iglesia, cada uno como pueda, con las iniciativas que le dé el Señor, los carismas, tenemos que seguir trabajando para llevar el evangelio.

Los santos de la tenacidad.

Eso es, cabezones a muerte, por el Señor.

Muchas gracias, Toño.

Gracias a ti.