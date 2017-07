La Generalitat se desvincula de los bienes de Sijena y dice a la jueza que se los pidan al Museo de Lleida

(Jesús Bastante/Agencias).- En mitad del proceso soberanista en Cataluña, la devolución de las 44 piezas que restan por entregar al Monasterio de Sijena (Aragón) por parte del Museo de Lleida amenaza con convertirse en un elemento más de tensión con la Generalitat.

Según sentencia firme, la Generalitat debía haber entregado antes del 25 de julio, un plan de devolución, que ha de concretarse, como fecha límite, el 31 de julio. Algo que no se ha hecho. De seguir así las cosas, el próximo lunes se podría proceder a su devolución forzosa, llegando incluso a solicitarse la intervención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin embargo, el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, ha afirmado que "no se dan los requisitos ni jurídicos ni físicos idóneos para que haya que proceder con la entrega" a Aragón de los bienes del monasterio de Sijena que permanecen en Cataluña.

Tras la desestimación del recurso por el juzgado oscense, Turull considera que "no procede hacer esta entrega en este momento", ya que, por un lado, "los expertos en patrimonio" han advertido de que "los sitios adonde habría que entregar" los bienes "no reúnen los requisitos y condiciones físicas idóneas" y, además, "no se pueden separar estas piezas".

Pero, por otro lado, la Generalitat remitió un escrito al juzgado recordando que la Audiencia de Huesca admitió, al denegar uno de sus múltiples recursos, la personación del Consorcio del Museo de Lleida en el proceso. Lo hizo como «interviniente adhesivo simple» -no puede interponer recurso contra la sentencia, ni alegar, ni intervenir en lo ya juzgado-, y lo permitió «al resultar ser poseedor de parte de los bienes religiosos».

Los abogados de la Generalitat argumentan que esa «parte» de los bienes es precisamente la que no está devuelta, y por tanto ellos no tienen nada que devolver, sino el Consorcio que gestiona el museo ilerdense.

El ejecutivo aragonés, tras el último auto de la jueza que dice que para entrar en el museo leridano para recuperar las 44 piezas del Monasterio de Sijena hay que esperar a que transcurra el día 31, ha solicitado de nuevo poder hacerlo una vez vencido ese plazo si las piezas no se han devuelto a sus legítimos propietarios.

El Gobierno de Aragón recuerda en un comunicado que, según los autos judiciales, la Generalitat debía comunicar como fecha límite el pasado martes, 25 de julio, el plan de traslado de los 44 bienes que deben enviarse al Real Monasterio de Santa María de Sijena, como más tarde, el 31 de julio.

El gobierno catalán incumplió ese primer plazo, lo que en palabras de la consejera de Educación, Cultura y Deporte aragonesa, Mayte Pérez, supone un "desprecio" y una "provocación".

Desde el ejecutivo aragonés han pedido también una aclaración a la jueza para que especifique si el periodo ante el que hay que esperar la devolución de los bienes expira a las 22.00 del próximo lunes, 31 de julio, ya que su escrito no lo identifica.

Además, le ruega que permita la incautación de los bienes a partir del día siguiente si Cataluña no cumple con la sentencia, ya que el mes de agosto es inhábil para presentar escrito alguno.

Estas mismas fuentes han añadido que la jueza requiere a la Generalitat catalana para que "identifique, en el plazo de una audiencia, el lugar donde se encuentran los 44 bienes objeto de ejecución".