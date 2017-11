El obispo de Huesca cree que el litigio sobre Sijena está "en un momento decisivo"

El obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorell, ha manifestado que el litigio de los bienes artísticos del Real Monasterio de Villanueva de Sijena está en un momento "decisivo" para poder resolverse conforme a los intereses de Aragón.

Tras la inauguración del Salón del Tanto Monta en la Catedral de Huesca, Ruiz Martorell ha expresado que el giro que ha dado el litigio de Sijena después de que el nuevo titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca haya requerido al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, la entrega inmediata de las 44 obras histórico-artísticas que se encuentran retenidas en el Museo de Lérida, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, podría dar lugar a la resolución definitiva del conflicto.

"Me parece que este puede ser un momento decisivo para que algunas de las dificultades que han aparecido a lo largo del tiempo se puedan resolver. No sé exactamente cuál es el grado de disponibilidad del Ministerio, pero me parece oportuna esta circunstancia histórica para que se resuelvan algunos nudos gordianos que hacen que nuestra historia no fluya feliz".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha apuntado que Méndez de Vigo se comprometió la semana pasada a estudiar los distintos informes junto con la providencia del juez y que habrá que darle tiempo para que emita su pronunciamiento. "Lo que dijo el ministro el jueves cuando recibió la providencia del juez es que iba a estudiarla. Encargó un informe al secretario de Estado de Cultura y dijo que iba a estudiar este caso con la máxima diligencia; esto fue el jueves, hoy estamos a lunes y vamos a darle un poco de tiempo".

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Ignacio Escuín, ha indicado que el Departamento confía en que la resolución del Ministerio llegue cuanto antes. "Estamos a la espera de que se reconozcan los derechos de los aragoneses, del retorno de todas y cada una de las piezas del Real Monasterio de Sijena lo antes posible", ha dicho.

(RD/Ep)