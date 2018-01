Ángel Pérez Pueyo: "Las obras tienen que venir aquí, a Aragón"

(Jesús Bastante).- "El problema de fondo es la dignidad de un pueblo, el amor propio herido de un pueblo, que se siente ninguneado". El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, confirma a RD que, en los próximos días, la diócesis presentará una demanda civil contra la diócesis de Lleida, "que es quien tenía la custodia de las obras", y contra el Consorcio del Museo, "que es quien no las quiere devolver".

La demanda se presenta después de una conciliación con el Obispado de Lleida, quien reconoció "que la propiedad era de Aragón". "Es muy sencillo: ellos han reconocido que las obras pertenecen a la diócesis de Barbastro-Monzón... pero que no las tienen. Entonces, es el Consorcio el que se niega a devolverlas", como ya han subrayado, en distintas sentencias, tanto los tribunales civiles como los eclesiásticos.

"La cuestión es que se ejecuten las sentencias. Esas obras tienen que venir aquí, a Aragón", apunta el obispo de Barbastro-Monzón. La denuncia, en la práctica, es contra "los depositarios".

"No hay ninguna pelea entre diócesis", asegura Pérez Pueyo, quien constata la buena relación con Salvador Giménez, actual obispo de Lleida, y admite que en Cataluña se está viviendo "un momento delicado", por lo que asegura "no querer echar leña al fuego. Por eso es necesario que sea la justicia civil la que, por fin, ejecute lo que ya se ha determinado en varias ocasiones".

"La relación tanto con Salvador como con Piris (el anterior obispo) siempre ha sido buena, pero hay muchísimas sentencias, aunque no ejecutadas", añade el obispo aragonés. "En Aragón no se admitiría otra solución que es tan obvia como la devolución", sostiene, invitando a "no politizar e instrumentalizar esta cuestión".

¿Por qué presentarla ante los tribunales aragoneses? Pérez Pueyo apunta que "el equipo jurídico ha valorado que estas obras pertenecen a Barbastro, y que lo lógico era hacerlo así". No obstante, el obispo llama a "no romper la comunión" y a "hacer de este conflicto una oportunidad".

¿Cómo? "Hay muchas fórmulas, desde crear una plataforma como la de Las Edades del Hombre, o la Ruta del Camino Santiago Francés... se pueden hacer muchas cosas, pero el pueblo necesita que se le devuelvan las obras, ver que las tienen de vuelta en casa".