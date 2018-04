Antonio Banderas: "La Pasión de Cristo me hizo acercarme a la Iglesia de nuevo"

(J. B./Diócesis de Málaga).- Este viernes, Málaga acogerá el estreno mundial de la ópera "Passio Christi", compuesta por el sacerdote y prestigioso compositor Marco Frisina, director del coro de la diócesis de Roma y autor de numerosas obras.

Pero en la ópera también participará el actor Antonio Banderas, cofrade en la Semana Santa de Málaga. En una entrevista con la diócesis de Málaga, el intérprete habló de su relación con la fe y también sobre qué supone para él participar en esta ópera.

"Me ha encantado oír su música (de monseñor Frisina) sin haberla escuchado todavía, solo con la descripción que hacía de la Pasión de Cristo a través de su música, que me parece supermoderna y arriesgada en la utilización de la orquesta. Rompe con muchos esquemas e introduce los textos bíblicos de una manera muy especial. Me ha gustado la experiencia, pero quiero más. Tengo la impresión de que ha comenzado una colaboración que probablemente podamos continuar en el futuro", asegura.

Pero yendo a algo más profundo, Banderas respondió a cómo la Pasión de Cristo toca su vida. "La Pasión como mensaje, el gran sacrificio de un hombre, Dios, que nos envía ese mensaje de reflexión profunda sobre la vida, sobre la muerte, sobre la vida futura. Desde pequeño me he criado en una familia católica. En el barrio donde vivo ahora, la Iglesia significa para mí muchísimo", afirma.

El actor confesó que "la Semana Santa es lo que me apega más y me hace acercarme a la Iglesia de nuevo. Yo había perdido el contacto con la gente que veía los Domingos de Ramos, con sus historias, las de sus hijos y sus nietos, y encontrarme con ellos gracias a la figura de Jesús y de la Virgen María me resulta hermoso y gratificante".

Sin embargo, reconoció que en su vida de fe hubo idas y venidas, pero que es en el catolicismo donde encontró respuestas. Banderas relató que "hubo un momento en mi vida en que me desprendí un poco de la Iglesia. Trataba de buscar una conexión espiritual por otros lugares hasta que en 1994, después de una operación que sufrió mi hermano en la que pasamos mucho miedo, podíamos perderlo, me di cuenta de que no había tenido que buscar demasiado, que había tenido siempre ante mis narices esa conexión con lo trascendental. Se daba además de una forma que seguía nuestras propias tradiciones, que no teníamos que ir a Buda, esos personajes los tenía ahí. En mi propio barrio estaba esa forma de conectarme con lo trascendente a través de la Pasión de Cristo, hasta terminar con la Resurrección".

"Pasio Christi" se interpretará los días 27 y 28 de abril, a las 21 horas, en el Teatro Cervantes, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Coral Carmina Nova, la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y 80 niños cantores de escolanías malagueñas. Antonio Banderas pondrá su voz en el Gran Estreno Mundial.

Entre ellos, destaca la presencia de la soprano napolitana, Maria Grazia Schiavo, una de las grandes voces habituales de la Scala de Milán, que se ha comprometido para poner voz al papel de María Magdalena. Estos dos conciertos están organizados por la Fundación Victoria y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.

Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma, tras la celebración del multitudinario concierto en la Catedral de Málaga de 2016, decidió que sería aquí donde estrenaría su última obra, esta ambiciosa ‘Pasión de Cristo' con decenas de voces y textos en varias lenguas.