Osoro: "La Iglesia ha de ser la voz de estos menores, llenos de sueños y de historias desgarradoras"

(Infomadrid).- La Iglesia celebró este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Como ha recordado el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en la parroquia Crucifixión del Señor, este año el Papa ha querido que volvamos la vista especialmente a los migrantes menores de edad, vulnerables y sin voz.

El arzobispo de Madrid ha denunciado que en los últimos años han llegado miles de niños a Europa «en cuyos rostros se palpa la vulnerabilidad» y ha incidido en que los cristianos, «hemos de poner los medios para eliminar esa carrera que lleva al tráfico de niños, su explotación y al abuso de menores»; aludiendo a las palabras de Jesús de que «el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado».

«Pongámonos manos a la obra: defendamos el derecho a un ambiente familiar sano y seguro, defendamos la familia en la que se pueda crecer con la guía y el ejemplo de un padre y una madre, donde puedan tener educación adecuada y crecer como personas que protagonicen su futuro. Llamo a la comunidad cristiana, a la Iglesia, a alzar la voz, porque somos los adultos la luz, testigos de la Luz que es Cristo. Tenemos que proclamar infatigablemente que las personas son más importantes que las cosas», ha subrayado.

En primer lugar, «como Luz», la Iglesia debe ofrecer «protección», ha detallado el purpurado. «Invitamos a los organismos civiles a que pongamos tiempo y recursos para proteger a los niños de todas las formas de abuso. A la Iglesia se nos pide unidad en la oración y comunión en la fraternidad. Muchas comunidades religiosas y parroquiales, asociaciones cristianas y laicos comprometidos trabajan ya eficazmente en este campo, pero hemos de aumentar nuestro empeño. No nos importe ser subsidiarios de acciones que tendrían que llevar a cabo las autoridades civiles: lo importante es salvar personas y ofrecer recursos que construyan».

En segundo lugar, tiene que apostar por la «integración». «Ofrezcamos recursos, no pongamos obstáculos para la acogida, asistencia e inclusión; propongamos programas de integración social o programas de vuelta a su país asistida y segura. Eliminemos toda forma de captación organizada por redes ilegales, o captaciones para crímenes organizados. La Iglesia ha de ser la voz de estos menores, llenos de sueños y de historias desgarradoras. Sus vidas son voz que interpela y nos pregunta: ¿me dejáis un lugar donde vivir y crecer? Miradme a la cara; soy una persona que llegó a tu casa, hazme un sitio».

Por último, debe facilitar «soluciones estables» y, según ha remarcado el cardenal Osoro, esto pasa por abordar el problema desde su raíz. «Son las guerras, la violación de los derechos humanos entre los que se encuentra el derecho a confesar una fe religiosa y poderlo expresar, la corrupción, la pobreza, los desequilibrios y desastres ambientales. No en último lugar se encuentra la crisis antropológica, el no saber o querer saber la verdad acerca del ser humano. Todo ello convierte a los niños en los primeros en sufrir todas las crisis. Los datos que doy son ofrecidos por UNICEF: 1,8 millones de niños víctimas de explotación sexual; 300.000 víctimas de violencia en la guerra; 168 millones sometidos al trabajo infantil. Escuchemos su voz y demos soluciones estables. Todos los países, todos los pueblos, estamos llamados a afrontar las causas que provocan los desplazamientos forzosos y evitar sus terribles consecuencias para la infancia», ha abundado.