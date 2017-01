Demetrio, sobre la Mezquita: "Es arte cristiano bizantino. Los moros sólo pusieron el dinero"

(Jesús Bastante).- "La Mezquita es arte bizantino. Los moros sólo pusieron el dinero". El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, vuelve a abrir la polémica sobre la mezquita-catedral, minimizando la influencia de lo musulmán en la construcción del templo, Patrimonio de la Humanidad.

En una entrevista con Jon Sistiaga publicada en la revista "17...", impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad, el prelado subraya que "en realidad, los Omeyas, los califas, no tenían arquitectos propios ni crearon un arte nuevo, no es arte musulmán".

"Fueron a por sus paisanos cristianos de Damasco y los trajeron a Córdoba. Pero el arte no es musulmán. Es bizantino". Cuestionado por Sistiaga, Demetrio zanja: "Es cristano bizantino. Los moros (sic) sólo pusieron en dinero".

No es el único mensaje que lanza el obispo de Córdoba. "Si fuera un monumento puramente laico habría que hacerlo. Pero este edificio, ese monumento está hecho para Dios y para Dios se está usando hoy. Y espero que se use así para siempre".

"Para dos dioses", pregunta Sistiaga. "No, para el mismo. ¿Es el mismo Dios, no?", responde el prelado, quien también hace referencia a los movimientos sociales y políticos que reclaman la titularidad pública de la mezquita, al tiempo que cuestionan su actual doble denominación (mezquita-catedral). "Se oye mucho pero son pocos". "Hay cosas en la vida que no se comparten. Por ejemplo, la mujer no se comparte", añade el prelado.