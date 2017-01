Antonio Gómez Cantero: "Estoy dispuesto a entregar la vida, escuchar mucho y amar mucho"

(José M. Vidal).- Sencillo, humilde y con experiencia en la gestión, el nuevo obispo de Teruel-Albarracín, Antonio Gómez Cantero, va a su nuevo diócesis con alma de pastor: "A entregar la vida, escuchar y amar mucho". No en vano su lema es 'bajo el signo de Emaús'. Todo un programa para este nuevo obispo 'francisquista', que admira al Papa como comunicador y porque, además, predica y da trigo. No busca medrar y se declara casado para siempre con su diócesis turolense.

¿Qué fue lo primero que sintió, cuando el señor Nuncio le comunicó su nombramiento?

La verdad es que me quedé en blanco, no sabía que decir. La gente me decía que iba a ser obispo, pero nunca me lo creí. De hecho aún me cuesta hacerme a la idea. Me siento abrumado.

¿Quiénes fueron las tres primeras personas a las que llamó, para comunicarles su nombramiento episcopal?

En realidad no llamé a nadie y guardé el secreto pontificio hasta el final. La noche anterior al comunicado oficial llamé a mi compañero de la parroquia para confesarme y al final se lo conté. No dormimos ninguno de los dos esa noche.

¿Qué se lleva a Teruel?

Treinta y cinco años de sacerdote, muchas experiencias y muchos amigos. Estoy dispuesto a entregar la vida, a mi manera, escuchar mucho y amar mucho.

¿Piensa ser un obispo servidor, como exige el Evangelio y pide el Papa Francisco?

No hay más ejemplo que el de los apóstoles en el Evangelio y su entrega misionera. El Papa Francisco bebe de esas fuentes. Las personas y todo lo demás pasamos demasiado pronto.

Vicario general durante 8 años, no le falta experiencia de gobierno. ¿Cuáles son, a su juicio, las cualidades principales que debe tener un obispo?

Mi lema episcopal es "Bajo el signo de Emaús". Este relato evangélico es toda una catequesis de "saber hacer" y resume la pedagogía de Jesús como pastor y evangelizador. Sale al camino (en busca de los que huyen cansados), se hace el encontradizo, pregunta y cuestiona, les remueve las ascuas del corazón cuando les trae a la memoria la historia de la Salvación, que no es otra que la del amor de Dios a la humanidad, le reconocen y se reconocen en el gesto de "partir el pan" y vuelven, aunque sea de noche, a la Iglesia, el germen de Jerusalén. Todo un programa para cualquier época y para cualquier lugar.





¿Cómo definiría a los sucesivos obispos con los que convivió en Palencia?

No suelo definir a las personas, se puede caer en el peligro de realzar un acierto o ahondar en una equivocación. Todas las personas somos muy ricas en matices y tenemos derecho a que no se nos juzgue por algo puntual, sino por toda una trayectoria. De todos los obispos con los que me ha tocado convivir podía decir bastantes cosas positivas y todos, de diversas maneras, con muchas ganas de entregarse.

¿Permanencia episcopal o cambio asiduo en las diócesis?

Mi deseo es acabar mis días en Teruel. Me desposo con esa Iglesia. No tengo un plan B, es demasiada estrategia para mi gusto.

¿Comparte sin reticencias la dinámica reformista que el Papa Francisco le está imprimiendo a la Iglesia?

Me encanta el Papa Francisco porque a cada palabra le acompaña un sentimiento o un gesto preciso. Y esto llega a la gente. Es un gran comunicador. También descubro en él una preocupación honda para que la Iglesia sea pobre. Si uno lee a todos los últimos papas, también descubre este deseo de pobreza, pero el papa Francisco lo sabe "vender" y no solo hace guiños sino que se esfuerza por ser efectivo. Sin duda este es un momento nuevo.

¿Cree que la jerarquía española se ha embarcado a fondo con las líneas marcadas por el Papa?

Soy un lego en estos temas. Los medios diseccionan a la conferencia episcopal en sectores. Yo que he participado en dos asambleas plenarias, cuando era Administrador Diocesano no lo vi así. Todos opinaban con libertad y respeto. Se discutían y razonaban los asuntos, y se buscaba el bien de la Iglesia y de la sociedad. No vi "lanzarse cuchillos" que decían algunos. El Papa y su visión de la Iglesia están presentes, no podía ser de otro modo, como lo habrá estado también la de los anteriores papas. Lo más importante es cómo evangelizar como signo de salvación en medio de nuestra época y de nuestro pueblo.

¿Va a Teruel a ponerse al servicio de sus diocesanos, especialmente de los más pobres? ¿Cómo piensa articular esa Iglesia en salida y al servicio de los más necesitados?

Teruel, gracias a Dios, tiene un gran recorrido en la historia de nuestra iglesia española y aragonesa. Yo voy a entregarme a ellos y pondré mi vida a su servicio. Ellos son los que me tienen que enseñar y yo, como Cristo en el camino de Emaús, tendré que preguntar, y volver la mirada a las Escrituras y aprender a Adorar, y salir en misión con el corazón en ascuas, es decir, con las pilas cargadas. Salir a los "Caminos de la Noche" y entregarse a los heridos del camino, requiere una buena dosis de vida contemplativa para poder resistir y permanecer.

Le vi hace poco por televisión saludando al Papa, durante una audiencia. ¿Qué le dijo Francisco?

Fue un momento emocionante. Como comprenderás nunca me había vestido de obispo, y me daba la sensación que iba a participar en un rodaje. El Papa es directo, afable, y cercano, muy cercano. En resumen me dijo: "¿Así que vos sos el obispo novato?" Y al final, me pidió que me divirtiera de obispo y los problemas con soda.

¿Está más cerca Podemos que el PP de las propuestas del Papa en la defensa de los descartados y en la denuncia del sistema económico que crea inequidad?

No lo creo. Ni ellos, ni el PSOE, ni Ciudadanos. No es su tema. La opción por los pobres del Papa, es una opción por Cristo en los pobres, y no se encuentra en el ideario de ningún partido político. La cosa cambia mucho. No tiene nada que ver con la política, ni con los partidos. Sería una gran equivocación. Los acercamientos por parte de la Iglesia a los diseños estratégicos de cualquiera de los partidos, sería perder su propio horizonte. Mira, yo no suelo ver TV y dejé hace tiempo de ver las tertulias sobre política. Me cansan y me parecen desgastadas y previsibles. La idea no es contraponer sino buscar un camino común, y para eso, en política, estamos aún en el siglo XIX.

¿Qué cambiaría en la Cope y en 13tv, para que sintonicen menos con los postulados de la derecha y más con los principios de la DSI?

Ya he dicho que no veo la tele, bueno miento, me encantan los reportajes de ciudades bajo tierra, grandes construcciones, programas sobre antiguas civilizaciones. Algo que me descanse e instruya al mismo tiempo. Soy más de leer. Responder a esta pregunta requiere que conozca los postulados de los que habla y si hablara de lo que no conozco a fondo, sería simplemente un loro que repite las palabras de otros.

¿Vivirá en el palacio episcopal o se va a trasladar a una vivienda más humilde, como hizo su actual obispo, monseñor Herrero?

Voy a vivir en el piso que está dentro del obispado. Donde me han dicho. Yo no quiero ir marcando territorio. Sé que los gestos son importantes, y seguramente estaría más cómodo viviendo fuera de las oficinas y los despachos, pero también es pobreza no generar más gastos a la diócesis que te acoge. A nuestro Obispo de Palencia pudimos ofrecerle varias alternativas y él eligió la que creyó más conveniente, lo que siempre había hecho: vivir con una comunidad de sacerdotes.

¿Qué sabe de Teruel-Albarracín? Imagino que ya quiere a su diócesis antes de conocerla demasiado.

Durante las casi tres semanas que estuve en silencio, pude entrar en las páginas de internet y empaparme de esta nueva comunidad que me acoge como su pastor. Miraba las páginas con la ilusión del que quiere conocer y aprender para poder amar. Todos me dicen que es muy buena gente y que voy a estar feliz que es la mejor forma de hacer felices a los demás.

Otros titulares

La gente me decía que iba a ser obispo, pero nunca me lo creí. De hecho aún me cuesta hacerme a la idea

De todos los obispos con los que me ha tocado convivir podía decir bastantes cosas positivas

Mi deseo es acabar mis días en Teruel. Me desposo con esa Iglesia

El Papa Francisco Es un gran comunicador

Voy a entregarme a ellos y pondré mi vida a su servicio. Ellos son los que me tienen que enseñar

La opción por los pobres del Papa, es una opción por Cristo en los pobres, y no se encuentra en el ideario de ningún partido político

La idea no es contraponer sino buscar un camino común, y para eso, en política, estamos aún en el siglo XIX

Voy a vivir en el piso que está dentro del obispado. Donde me han dicho. Yo no quiero ir marcando territorio

También es pobreza no generar más gastos a la diócesis que te acoge

Todos me dicen que es muy buena gente y que voy a estar feliz que es la mejor forma de hacer felices a los demás