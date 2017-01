Francisco pide a Gómez Cantero “que cada día des tu vida por tus hermanos”

(Jesús Bastante).- "Que cada día des tu vida por tus hermanos, pues la grandeza de una diócesis no se mide únicamente por el número de sus fieles". Las palabras del Papa Francisco en las letras episcopales sirvieron de pórtico para la toma de posesión de Antonio Gómez Cantero como nuevo obispo de Teruel-Albarracín.

La ola de frío impidió que algunos prelados pudieran acercarse hasta la ciudad de los Amantes. Pese a ello, cuatro cardenales (Osoro, Amigo, Blázquez y Santos Abril), el Nuncio Fratini y una treintena de obispos participaron en la ceremonia El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, fue el encargado de presidir la ceremonia, bajo el imponente techo del templo, considerado la "Capilla Sixtina" del arte mudéjar.

El Evangelio giró en torno al episodio de Emaús. No en vano "Bajo el signo de Emaús" es el lema episcopal de Gómez Cantero, quien pretende ser un pastor en camino. En su homilía, el arzobispo de Zaragoza destacó la "rica experiencia pastoral y ardor apostólico" del nuevo obispo de Teruel y Albarracín. "Vienes alegre y esperanzado, éste es tu talante", señaló, pidiendo a los fieles "acogedle, pues viene del Señor".

"Juntos vamos a ser pastores en camino para misionar la Iglesia de Aragón", le animó recordando que "los obispos se suceden, pero el Señor no cambia. Jesús es el mismo, que vive siempre". Al tiempo, aconsejó a Gómez Cantero ejercer su ministerio "puesto al servicio del evangelio de la alegría y la esperanza".

"No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor", continuó el prelado. "Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino de energía y buen juicio", recordando que "el episcopado es un servicio, no un honor, ni un poder".

Recordando su lema episcopal, el arzobispo de Zaragoza señaló que, como en Emaús, "el Señor camina con nosotros, se preocupa por nuestros dolores y sufrimientos, por lo que se agita en nuestro corazón. ¿Sabremos reconocerlo?".

"Debemos ser obispos que velan por su pueblo, obispos que se abajan e incluyen, obispos centrados en lo esencial, obispos ungidos para ungir, obispos maestros y pastores con olor a oveja y sonrisa de padres, obispos que rezan mucho por su pueblo, obispos con olor a Cristo, olor del sudor del pastor que camina con sus ovejas. Imagen de una Iglesia en salida que es paradigma. Obispos de comunión eclesial, de colegialidad y sinodalidad, para hacer camino juntos", concluyó Jiménez Zamora.