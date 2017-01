La Iglesia, ante los hechos en San Carlos del Valle

(Rufo González).- Hechos: 8 de enero 2017: los fieles congregados en la eucaristía dominical abandonan el templo en protesta contra el párroco. Causa inmediata: negar la Comunión a una mujer.

Miguel Palomar, cura de San Carlos del Valle (Ciudad Real), había negado la comunión en al menos tres ocasiones a la feligresa Ramona María del Pilar Álvarez. Porque, tras morir su hermano, Ramona decidió destinar los 6.000 euros anuales, que éste daba a la Iglesia, a dos ONGs.

- Había otras causas de malestar: "Es un prepotente y un soberbio... Lo único que le gusta es el dinero... Olvida las fechas de las bodas, se queda dormido cuando ha de oficiar un funeral o se muestra reticente a celebrar la comunión de los niños si sus padres no son de su cuerda".

10 de enero 2017: Concentración de vecinos en la Plaza Mayor para pedir sustitución

- El alcalde, el socialista José Torres: "Desde el principio hubo problemas. Es un prepotente y un soberbio"... Lo único que le gusta es el dinero".

- Por esa razón y otras, explicó, los vecinos siguen buscando la salida de Palomar del pueblo.

- El Obispado de Ciudad Real -pese a tener conocimiento de la falta de sintonía entre cura y pueblo desde hace años- solo "les dan largas".

- "El Obispado de Ciudad Real debe tomar medidas antes de que ocurra algo más grave, porque cada vez menos gente va a la iglesia", subrayó el regidor.

15 de enero 2017: reconoce el error, pide perdón, propone enmendarse

El sacerdote en cuestión, Miguel Palomar, ofreció estas palabras al final de su homilía:

- "Pido perdón ante todos ustedes por mi error en negar la comunión a una feligresa de esta parroquia".

- "Pido perdón también a los que han sido afectados por mi proceder y hago propósito de enmienda. No volverá a suceder".

¿Dónde está la comunidad cristiana?

Lo que hemos sabido por los medios de comunicación es que en San Carlos del Valle -con su iglesia y plaza monumentales- hay más sociedad civil que comunidad cristiana. La comunidad civil se ha movido, se ha concentrado en la plaza, ha intervenido el representante civil -el alcalde-. De la iglesia, pueblo de Dios, de la comunidad cristiana, sólo sabemos que abandonó masivamente la eucaristía, la celebración de la memoria de Jesús. Su presidente, el párroco, había negado la comunión a una participante de la eucaristía. Esta decisión parece personal: solo él reconoce que esta mujer había "arruinado" la comunidad y no merece recibir la presencia eucarística.

¿No hay en esa parroquia Consejo Pastoral?

Por los medios de comunicación no lo sabemos. Lo normal es que quien preside una comunidad tengan comunidad. El párroco no puede ni debe hacer y decidir todo. Mantener al margen de las decisiones a los fieles es signo claro del "excesivo clericalismo" (EG 102). Evangelizar sólo se da "si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae" (EG 100). "¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. ¡No nos dejemos robar el Evangelio!" (EG 97).

Aquí hemos echado en falta al Consejo Pastoral de la parroquia. Un comunidad cristiana necesita "reunirse, unirse, escucharse, discutir, rezar y decidir" (Papa Francisco en la homilía del 28 abril 2016 en Santa Marta). Es el modo "sinodal" de resolver los problemas que ha venido practicando la Iglesia. Por muy pequeña que sea la comunidad -si es pequeña se convoca a todos-, si es cristiana tendrá que compartir el Evangelio, la catequesis, la celebración, la ayuda mutua. Todo esto hay que hablarlo y llevarlo a cabo con la comunidad.

El presidente preside procura que todos hablen, respeta sus opiniones, intenta que sea haga comunión y todos decidan en conciencia. Tienen que llegar a vivir aquello de "hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo..." (He 15, 28). Y han de decidir, en el espíritu de Jesús -su mentalidad y corazón- los asuntos comunes en su ámbito: horarios, catequesis, cuidado de enfermos, atención a niños y jóvenes, animación de celebraciones: eucaristía, bautismos, bodas, funerales..., gastos comunes, elegir a los responsables de las diversas funciones, etc. etc.

El Consejo de Economía es obligatorio en toda parroquia

Supongo que existirá en San Carlos del Valle a tenor del canon 537:

"En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo diocesano, y en el cual los fieles, elegidos según esas normas, prestan su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, sin perjuicio de lo que prescribe el c. 532" (Código de Derecho Canónico).

Lo extraño que este Consejo no haya dicho nada sobre este asunto claramente económico. Quizá el párroco haya hablado y actuado en nombre de dicho Consejo. Es posible que los 6.000.- euros que la citada mujer venía entregando anualmente a la parroquia sean tan vitales para los gastos de la parroquia que su eliminación "arruinaba" la economía parroquial. Nada sabemos de su presupuesto de gastos e ingresos. Ninguno de los miembros del Consejo Económico ha salido en defensa de los intereses parroquiales. Han consentido que aparezca solo el párroco dando la cara por los intereses de todos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué iglesia, qué comunidades cristianas tenemos?

El papelón del Obispado

El alcalde del pueblo, en nombre de la sociedad civil (quizá también en nombre de la comunidad cristiana) reconoce que Obispado de Ciudad Real -pese a tener conocimiento de la falta de sintonía entre cura y pueblo desde hace años- solo "les dan largas". Cree que "el Obispado de Ciudad Real debe tomar medidas antes de que ocurra algo más grave, porque cada vez menos gente va a la iglesia". Eso de "dar largas" es constante en la Iglesia: como el santuario de Guadalupe -patrona de Extremadura- fuera de las diócesis extremeñas, asuntos de pederastia, eliminación del celibato obligatorio para el ministerio ordenado, etc. etc.

¡Ojalá la propia comunidad resuelva el asunto!

Ningún representante del obispado, que yo sepa, ha dicho una palabra pública sobre esto. Quizá están esperando que la propia comunidad resuelva el asunto. No es mal camino el emprendido por el párroco: reconoce el error, pide perdón, propone enmendarse. Aunque son ya muchos años en la misma parroquia, es posible que el Espíritu Santo le lleve por caminos de humildad, "se reúna, escuche, discuta, rece y decida" con la comunidad parroquial el mejor camino a seguir. Tal vez se convenza de que debe irse o empezar de nuevo, abrir todos el corazón cristiano que llevan dentro, trabajar juntos por el bien del pueblo, etc, etc. Sin duda, el Obispado puede ayudar a este proceso de sanación cristiana y pastoral.

Lo que claramente no puede hacer el Obispado es "dar largas", como dice el alcalde. Estoy seguro que no lo hará. Alargar el sufrimiento, el enfrentamiento, la discordia, la división... es impropio de los cristianos. El apóstol Pablo nos lo recordaba el domingo pasado: "poneos de acuerdo y no andéis divididos" (1Cor 1, 10ss).

