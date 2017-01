Carlos García Llata: "En estos momentos, en Vitoria se necesita mucho un animador"

(Txenti García).- El salesiano Carlos García Llata fue nombrado Vicario General de la Diócesis de Vitoria el pasado 16 de enero. Con él juraron sus respectivas vicarías otros seis sacerdotes diocesanos. Este sábado 28 de enero, en la Catedral Nueva de María Inmaculada, tendrá lugar una novedosa celebración en la que se hará una ceremonia de envío de los nuevos vicarios.

Este acto está siendo preparado con especial mimo por parte del obispo que ya ha expresado su deseo de trabajar por el sentimiento de familia diocesana. Sus vicarios sintonizan con este mismo planteamiento diocesano y entre sus misiones estarán las de trasladar este sentir a toda la iglesia en Vitoria, Álava, Treviño y Orduña.

¿Parece que Dios insiste en querer darnos un salesiano en el gobierno de la Diócesis?

La verdad es que yo también lo pensé. Me acordaba de D. Miguel y en cierto modo le sucedo pero en el papel de colaborador de su sucesor. El superior de los salesianos nos dijo a un grupo de sacerdotes el pasado año en Madrid que el Papa y las diócesis saben que pueden contar con nosotros porque somos gente sencilla, disponible y con sentido de Iglesia. Por ello además de ese orgullo personal reconozco un orgullo corporativo con la orden salesiana.

¿Qué fue lo primero que le vino a la cabeza cuando monseñor Elizalde le propuso ser su Vicario General?

El obispo me fue preparando. Un día me dijo que si tenía un rato y fuimos a tomar un café. Allí me fue contando sus proyectos para la diócesis y yo empecé a sospechar, pero se me ocurría algo así como una vicaría para las comunidades religiosas. Pero tampoco quería centrarme en esos pensamientos sino seguir escuchándole.

Al final, y antes de despedirse me dijo: "tú serías un buen vicario general". Y ahí me dejó, sin saber si era un simple comentario, una oferta, imaginaciones mías, o qué. Días más tarde ya el planteamiento fue formal. Ahí ya si empezaron a aflorar los sentimientos: agradecimiento por un lado pero turbación por otro. Me preocupaba cómo podía verse mi nombramiento por parte del resto de la diócesis. Ahora ya, más tranquilo, estoy encontrando el respaldo de muchos que me da la paz y la serenidad necesaria para afrontar esta nueva etapa.

Repasemos algunos datos de Carlos García Llata y díganos que aportarán a la figura del Vicario General: salesiano, director de dos grandes colegios de la orden, en Santander y en Urbieta.

Mi vinculación a Vitoria alcanza ya los 25 años, pero me he ausentado de esta ciudad siempre por motivos de encomiendas concretas de la orden, como la dirección del colegio en Santander y otros seis años que estuve en el colegio de Urbieta en Guipúzcoa. Por ello conozco los cargos de responsabilidad y de gestión.

Los cargos que he tenido han estado muy centrados en el tema de la animación, del trabajo en equipo, de la integración; y un detalle que ha estado siempre muy presente en mi vida ha sido el tener la conciencia muy clara de que, ante todo, yo soy un sacerdote, y toda mi labor se entiende desde ahí. Por eso como director o como cualquier otro cargo mi labor estaba centrada en la pastoral y de manera particular en la pastoral con jóvenes.

Profesor de Mariología en la Facultad de Teología de Vitoria, de la que fue su decano durante 6 años y tres más como presidente de la Junta de Facultad.

Lo de dar clase de Mariología fue una circunstancia casual, se necesitaba un teólogo que diese esas clases, me las ofrecieron y acepté. Siempre agradeceré la apuesta que hicieron mis superiores para animarme tras acabar mis estudios para ser profesor de Teología.

En los momentos difíciles yo he gozado con la teología. Y quizá, si no he profundizado más en la formación en teología ha sido, como he dicho antes, por sentirme ante todo pastor, con una fuerte necesidad de dedicarme a la pastoral. Por eso siempre he intentado compaginar mi labor intelectual con una presencia en parroquias o grupos de animación pastoral.

Sin duda su formación teológica será un valor que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar textos y documentos en la diócesis.

Si, el mismo D. Juan Carlos me reconoció que mi formación teológica era un dato que había tenido en consideración.

Y mariano, con una devoción particular por María Auxiliadora, como es lógico. Pudimos conocer algo de estas dos facetas con motivo del I Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Vírgenes Patronas que se celebró en Bilbao y Vitoria y cuya dirección espiritual y teológica corrió a su cargo.

Agradezco nuevamente la confianza que la Hermandad de Begoña y la Cofradía de Ntra. Sra. La Virgen Blanca depositaron para este proyecto. A veces he pensado que hoy lo hubiese planteado de otra manera, no obstante. En cualquier caso, uno de los motivos que me llevó a aceptar esta oferta fue que creo mucho en las devociones populares.

Ahora bien, la devoción popular precisa de un acompañamiento, de un discernimiento que la actualice con el apoyo de la teología y del acompañamiento espiritual del sacerdote que esté más cerca. A la devoción popular no puede dejársela que camine a sus anchas por la sencilla razón de que utiliza lenguajes simbólicos que deben ser explicados y controlados.

¿Álava y Vitoria cuentan con un gran número de cofradías, que tendrán un valedor en la figura del Vicario General?

Se les acompañará para que esa riqueza espiritual no vaya por derroteros equivocados, que han llegado, a veces, a provocar una deformación de la fe. Desde Pablo VI podemos encontrar magisterio de la Iglesia referido a las devociones populares en este sentido de acompañamiento del que hablo.

Decía antes que tiene muy presente su condición de sacerdote y su misión como pastor. Párroco en San Francisco Javier. La vida parroquial nada tiene que ver con la dirección de un colegio, el decanato de una facultad ni otras actividades más académicas que pastorales. Pero también parece que se mueve como pez en el agua entre sus parroquianos.

Me encantaría seguir vinculado a la parroquia, voy a echarlo de menos. Seguiré hasta final de curso para hacer los relevos en su momento pero es que percibo ya que la nueva tarea me va a exigir un tiempo y una dedicación difícilmente compatible con la misión en la parroquia. De verdad que lo voy a sentir. La parroquia me ha aportado mucho, de verdad. Hay personas con una fe muy superior a la mía, de la que aprendo cada día. Sentirme un creyente peregrino entre creyentes peregrinos a mí me aporta mucho.

¿Qué tipo de Vicario General le gustaría ser?

He aceptado este cargo con un gran sentido de Iglesia. Creo que se necesita mucho en estos momentos un animador, también un intelectual, pero valoro más en estos momentos mi aportación como animador. Quisiera ser un Vicario que anime, que esté cerca de los sacerdotes; que suscite esperanza. Y me gustaría que al final se me recordase como una buena persona.

Este sábado 28 el obispo nos convoca a toda la diócesis a una cita novedosa. Un gesto que pretende reforzar la imagen de la Diócesis como una familia. ¿Cómo van a hacer llegar ese sentimiento a la feligresía?

En el consejo episcopal hemos hablado precisamente de eso. Y comentábamos que, en sintonía con lo que va a ser el tema que centrará la Cuaresma en la diócesis este año, la Iglesia es Familia de Familias. Por lo tanto pretendemos suscitar ese sentimiento de familia y la corresponsabilidad con las familias. Somos conscientes de que la situación social, eclesial,... es complicada y no tenemos recetas mágicas. Pero tenemos corazón, y por ello nos parece importante vivir, expresar y celebrar que somos Pueblo de Dios.

Non solum sed etiam.

Una hoja en blanco, un camino por andar, un futuro por escribir. Todo ello suscita vértigos, miedos, pero también ilusiones y esperanzas. El camino no estará exento de tropezones, ¡es la vida! Pero caminada en compañía es otra vida.

Que nadie nos robe vivirla en primera persona y en primera línea. Capítulo 1: 28 de enero de 2017, 12:00 del mediodía, catedral Nueva de María Inmaculada. No hay papeles secundarios, ni extras, todos somos llamados a ser protagonistas.

Para leer todos los artículos del autor, pincha aquí: