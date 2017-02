Polémica por el cartel del Carnaval de A Coruña que caricaturiza al Papa Francisco

(J. Bastante/Agencias).- El "Entroido" o Carnaval de A Coruña ha irritado a la Iglesia gallega, que ha solicitado una "disculpa pública" por parte del Ayuntamiento tras exigir la retirada de uno de los carteles del , en el que se caricaturiza al Papa Francisco.

Unas imágenes que "se pagan con los impuestos de todos los coruñeses", reclama una iniciativa auspiciada por Abogados Cristianos, que está recogiendo firmas para exigir "su retirada inmediata". "Se aprovechan de los cristianos, que en vez de volar a los autores (como en el Charlie Hebdo), ofrecemos la otra mejilla", sostienen los críticos.

Por su parte, la diócesis de Santiago de Compostela ha emitido un comunicado en el que "lamenta" que en los carteles del Carnaval 2017 "aparezca una viñeta alusiva al papa, con una utilización de la imagen del pontífice que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación alguna con la celebración lúdica que se publicita".

El Arzobispado,"rechaza firmemente esta utilización, que hiere los sentimientos de los creyentes, puede implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses y ofende, gratuitamente, a cuantos, católicos o no católicos, sienten un respeto profundo y sincero por la persona del papa", al tiempo que recuerda que los símbolos religiosos, independientemente de su confesión, "no deberían ser nunca objeto de utilización o manipulación, ni siquiera bajo la excusa del divertimento o de ocasiones lúdicas".

Por su parte, el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, no ve motivos para retirar el cartel, aunque dijo lamentar que alguien se haya sentido "ofendido", porque "no hubo ninguna intención de ofender" por parte del Gobierno local, después de que el Arzobispado de Santiago de Compostela hubiera emitido un comunidado lamentando el diseño.

Ferreiro ha hecho estas declaraciones en Lugo, adonde viajó para asistir a la asamblea general del Eixo Atlántico. "Lamento si alguien se sintió ofendido, pero es un cartel de Entroido. Son una serie de carteles de gente disfrazada de personajes populares del Entroido coruñés y yo creo que es bastante común que la gente en el Entroido se disfrace de personajes reconocibles, y supongo el Sumo Pontífice es uno de ellos", argumentó Ferreiro.

El alcalde considera que "no debería haber mucha polémica", además porque "es evidente que no es el Papa" quien aparece "retratado en el cartel" sino "alguien disfrazado". "El hecho de que lleve zapatillas de andar por casa y un 'papamóvil de cartón' hace evidente que no caricaturiza al Papa", añadió.

Texto íntegro del comunicado de la diócesis de Compostela

La Iglesia diocesana de Santiago de Compostela lamenta que en los carteles y el folleto editados por los responsables de la organización del Carnaval 2017 en la ciudad de A Coruña, aparezca una viñeta alusiva al papa, con una utilización de la imagen del pontífice que ni se corresponde con la realidad ni guarda relación alguna con la celebración lúdica que se publicita.



La Archidiócesis de Santiago rechaza firmemente esta utilización, que hiere los sentimientos de los creyentes, puede implicar una burla a las creencias de miles de coruñeses y ofende, gratuitamente, a cuantos, católicos o no católicos, sienten un respeto profundo y sincero por la persona del papa.



Los símbolos religiosos, y muy especialmente las figuras que representan a todas las confesiones religiosas, católicas o no, no deberían ser nunca objeto de utilización o manipulación, ni siquiera bajo la excusa del divertimento o de ocasiones lúdicas.