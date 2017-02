El obispo de Salamanca critica el "acento andaluz" de las procesiones

El obispo de Salamanca, Carlos López, ha decidido recriminar algunos de los gestos andaluces que se ven en las procesiones salmantinas a través de la Junta de Semana Santa.

El presidente de la Junta, José Cornejo, ha trasladado esta inquietud del obispo, mediante un escrito, a las 17 cofradías de la Semana Santa salmantina. Así, la misiva dice textualmente: "Los jefes de paso (capataces) utilizan en sus desfiles procesionales un marcado acento andaluz".

El obispo afirma que no se entiende que durante todo el año "se hable con normalidad", y en el día de la salida procesional "se utilice un acento que nada tiene que ver con la ciudad en la que vivimos. Como no es el nuestro y no estamos acostumbrados a ello, lógicamente suena incluso mal".

Cada vez está más generalizado usar expresiones como "levantá", "chicotá" o "al cielo con Ella" con un acento que intenta imitar a los capataces de la Semana Santa de Sevilla, motivo por el que Carlos López ‘llama la atención'.

Aunque no es menos cierto que ya existían ciertas críticas a que en muchos momentos, pasos y procesiones se estaba dando un cierto ‘aire andaluz' a una Semana Santa muy distinta en todos los conceptos, salvo en el de la fe cristina, a las de Andalucía.

(RD/Agencias)