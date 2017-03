El obispo de Astorga abrirá una "exhaustiva investigación" sobre los abusos en La Bañeza y Puebla de Sanabria

Dos ex seminaristas se encontraron con monseñor Menéndez 01

Dos ex seminaristas se encontraron con monseñor Menéndez

(Jesús Bastante).- El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, abrirá "una amplia y exhaustiva investigación" para "verificar la verosimilitud" de las acusaciones de abusos en el Seminario de la Bañeza y en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria. Durante un encuentro entre el obispo, el vicario judicial, y cinco ex seminaristas, Menéndez manifestó que el caso de José Ramón Ramos Gordon ya está cerrado y no se puede reabrir.

Tras la reunión, de una hora y diez minutos, los ex seminaristas salieron "satisfechos y expectantes", y agradecieron "el compromiso del obispos para colaborar con nosotros para que todos los casos salgan a la luz" y para que "todos los casos, presentes y futuros, sean investigados hasta el final".

El obispo, según el comunicado de la diócesis, "les manifestó también su firme intención de aplicar la ley canónica en lo que dependa de su autoridad; no tolerar, ni en el presente ni el futuro, ningún caso de delitos de este tipo y tomar las medidas oportunas para prevenirlos".

Donde no alcanzaron un acuerdo fue en lo tocante a la condena del ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón. "Nuestra petición era que la condena fuera mayor, tal y como habían reclamado las víctimas". Sin embargo, el obispo "ha dejado claro que este caso está cerrado y que no se va a reabrir bajo ningún concepto", calificando la condena de "justa" y que ha concluido con su jubilación. "Textualmente han manifestado 'se ha llegado hasta donde se ha podido llegar'".

Ambas partes han quedado en verse de nuevo, y tratar de colaborar para que las víctimas sean resarcidas y se haga justicia.

Ésta es la nota de los ex seminaristas:

Reunión de ex seminaristas en el Obispado de Astorga Ha sido una hora y diez de reunión con el obispo de Astorga y el vicario judicial, Julio Alonso. El compromiso del obispado ha sido el de colaborar con nosotros para que todos los casos salgan a la luz. También, que todos los casos, presentes y futuros, serán investigados hasta el final.

Sobre la condena del ex párroco de Tábara, José Manuel Ramos Gordón, nuestra petición era que la condena fuese mayor, tal y como habían reclamado las víctimas. En este aspecto, el Obispo ha dejado claro, que este caso está cerrado y que no se va a reabrir bajo ningún concepto. La condena la han calificado de justa y acorde con la ley canónica. Han recordado que a sus 63 años ya ha sido suficientemente castigado, cuando le ha tocado aceptar la jubilación. Textualmente han manifestado ‘se ha llegado hasta donde se ha podido llegar'

Otra de nuestras peticiones era que las investigaciones se dirigieran hacia que los encubridores, que dieran también la cara. Al respecto ha dicho el vicario que forman parte del mismo caso prescrito de Ramos Gordón.

Tras esta primera reunión, de aproximación entre ambas partes, nuestro compromiso es de estar a su lado, mientras exista el deseo de que se esclarezcan todos y cada uno de los casos.

Satisfechos para ser una primera reunión, expectantes por el futuro, aunque nuestros objetivos no se han cumplido.



Ésta es la nota de la diócesis: